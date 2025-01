Soirée réussie pour Rudy Gobert et Zaccharie Risacher, cauchemardesque pour Alex Sarr

Sur une pente très ascendante ces dernières semaines, élu rookie du mois de décembre à l’Est, Alexandre Sarr a vécu une soirée cauchemar, qui lui a peut-être rappelé les douloureux souvenirs de sa Summer League à Las Vegas. L’intérieur des Wizards a shooté à 1/12 (!) contre Houston, dont 0/5 à 3-points. Auteur de deux petits points, il a tout de même ajouté 9 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception et 1 contre en 23 minutes.

Si Washington n’a pas existé face aux Rockets (112-135), encaissant la bagatelle de 78 points en seconde mi-temps, son coéquipier Bilal Coulibaly a tout de même fait mieux. Le vice-champion olympique a cumulé 12 points à 5/10, 5 rebonds et 1 passe décisive en 30 minutes.

Autre rookie, plus en réussite pour le coup : Zaccharie Risacher. Le n°1 de la Draft a livré une prestation solide sur le parquet de Utah, enchaînant son quatrième match sur cinq au-dessus des 13 unités. L’ancien bressan présente ainsi un bilan de 14 points à 6/14 (dont 2/4 à 3-points) et 6 rebonds en 24 minutes.

Toujours 7e à l’Est, les Hawks de Risacher ont parallèlement empoché une précieuse victoire à Salt Lake City (124-121). L’œuvre d’un shoot miraculeux de Trae Young, auteur du septième buzzer beater le plus lointain de l’histoire avec une flèche décochée depuis sa propre moitié de terrain.

Enfin, dernier débutant en lice : Tidjane Salaün a vécu une soirée moins aboutie que celle de son aînée, Janelle, fondamentale dans le hold-up de Schio face à Bourges en EuroLeague. Utilisé seulement 11 minutes en sortie de banc, son plus faible temps de jeu depuis le 6 décembre, l’ancien choletais a compilé 4 points à 1/3 et 2 rebonds. Vrai point positif, toutefois : ses Hornets ont gagné face à Phoenix (115-104).

Enfin, toujours discret au scoring, avec cinq matchs à 8 points ou moins depuis la nouvelle année, Rudy Gobert a enchaîné après ses 18 rebonds de la veille. Cette fois, le meilleur défenseur en titre de NBA a établi son record de la saison avec 6 contres chez les Pelicans, dont 3 dans les cinq dernières minutes. De quoi jouer un rôle central dans la victoire de Minnesota (104-97), si l’on ajoute ses 7 points à 3/4, 14 rebonds et 4 passes décisives en 35 minutes.

Season-high 6 BLK's for Rudy Gobert Tuesday at New Orleans.

His first game this season with 5+ BLK's, pic.twitter.com/9EihCpKZ6j

— Jonah (@Huncho_Jman) January 8, 2025