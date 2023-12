Solidaire et citoyen, le Paris Basketball s’active aussi en dehors des terrains

Betclic ELITE - Niché au cœur du 13e arrondissement, le Paris Basketball joue cette année les premiers rôles dans les différentes compétitions où il est engagé. Premier du groupe A d’EuroCup, dauphin de Monaco en Betclic ELITE, le club s’affirme comme une place forte du basket hexagonal et nourrit de grandes ambitions. Mais au-delà des spotlights de la Halle Carpentier se cachent des femmes et des hommes qui œuvrent, au quotidien, pour donner davantage de sens encore aux performances sportives de leur équipe. Plongée au cœur d’un club qui s'ancre dans la communauté parisienne.

« Avant d’être une stratégie, c’est surtout une construction naturelle. » En quelques mots, Mathias Priez, Directeur Général Délégué du club de la capitale, résumait l’importance du rôle social du Paris Basketball, avant de rappeler. « Le club a été créé en 2018 par David Kahn, ancien General Manager des Minnesota Timberwolves et des Indiana Pacers en NBA. Une ligue dans laquelle les franchises sont des acteurs sociaux très forts. C’est sur ce modèle que le Paris Basketball a été bâti, avec, au travers de nos actions et de nos prises de position, la ferme intention d’incarner quelque chose pour les Parisiens, en termes de marque, de valeurs et d’identité. »

Des collaborateurs formés par l’Euroleague

C’est ainsi que les premières actions ont vu le jour, parmi lesquelles les « Ateliers Basket » réalisés dans les nombreuses écoles de l’agglomération parisienne, en collaboration avec GRDF. Un travail titanesque qui mobilise salariés du club et éducateurs – parfois les joueurs – soixante fois par an, alliant à la théorie et à la pratique du basket des thématiques autour du développement durable ou des bienfaits d’une alimentation équilibrée. L’occasion pour le club de présenter le métier de basketteur professionnel tout en sensibilisant les écoliers présents à certains enjeux de notre époque.

Dans la même veine, le Paris Basketball prend également part au programme OneTeam de l’EuroLeague, orienté autour des problématiques RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) et auquel toutes les équipes qualifiées pour cette compétition ou pour l’EuroCup sont éligibles, sans pour autant être contraintes d’y participer. Le club, dont les collaborateurs ont été spécifiquement formés dans les bureaux de l’EuroLeague à Barcelone, a décidé cette année de venir en aide aux réfugiés, et plus particulièrement aux mineurs isolés, comme nous l’explique Mathias Priez. « Le club va réaliser cette année et en son sein une dizaine d’ateliers basés sur la collaboration et la solidarité, et de manière plus globale, sur le développement personnel de ces jeunes. Le programme est porté, à sa demande, par Gauthier Denis, joueur historique du Paris Basketball, en partenariat avec l’association Futbol Mas, engagée dans la promotion du bien-être des enfants et le développement de leurs compétences par le biais du sport. »

Des matches à thème pour soutenir des causes

Le Paris Basketball collabore par ailleurs chaque année avec l’association On Remplit le Frigo pour distribuer, depuis ses locaux et en partenariat avec la chaîne allemande de magasins de sport Snipes, sponsor maillot des joueurs de la capitale, des denrées alimentaires aux étudiants dans le besoin. Enfin, le club organise aussi des matches à thème en soutien à différentes causes chères aux Parisiens. Parmi eux le « Celebrity Game » coorganisé avec MTV, dont une partie des recettes est reversée à des associations caritatives (Fondation Alice Milliat, l’Académie Percé, Give Back Charity…) et autour duquel des tables rondes sont organisées. Mais aussi le « Green Game », coorganisé avec WWF et dont le Paris Basketball reste à ce jour l’une des rares structures sportives professionnelles françaises signataires de la charte, dont le but est de mettre en avant les bonnes pratiques éco-responsables.

Si ces opérations découlent d’une démarche citoyenne du club parisien, elles s’inscrivent aussi, dans une logique économique à plus ou moins long terme. Car dans un monde où les équilibres sont parfois fragiles, le basket français évoluant à des années lumières du football, la rentabilité de ces opérations reste un sujet, comme nous le rappelle Mathias Priez. « Les partenariats noués dans le cadre de nos actions RSE sont importants à double titre, et on ne s’en cache pas. Ils nous permettent de défendre des causes qui nous sont chères tout en finançant le club. En échange des sommes perçues, nous offrons aux marques de la visibilité, et transmettons ensemble nos valeurs. Paris Basketball s’inscrit comme un support de ces partenaires dans leur stratégie de communication. » Certaines actions précitées ne dérogent pas à cette règle et constituent un investissement à court ou moyen terme pour le club. Ainsi les enfants qui se voient remettre un ballon et un maillot lors des ateliers, ou les étudiants auxquels le Paris Basketball tend la main lors des distributions alimentaires, seront peut-être les supporters de demain.

« Devenir un acteur du changement du quartier de la Porte de la Chapelle »

Alors que le club s’apprête à prendre une nouvelle dimension en prenant possession de l’Arena de la Porte de la Chapelle (8 000 places) en février prochain, l’organisation s’est récemment dotée d’un responsable RSE, chargé de l’harmonisation et de la cohérence des actions menées avec les différents partenaires. Un moyen aussi de recentrer un peu plus encore les projets autour des valeurs du basket parisien que sont la mixité sociale et la diversité. L’occasion, pour Mathias Priez, de rationaliser des actions particulièrement chronophages et énergivores pour les équipes, et, surtout, de préparer au mieux l’intégration du Paris Basketball dans le tissu social du 18e arrondissement. « Nous avons choisi de déménager nos bureaux à deux pas de l’Arena, au cœur de la Porte de la Chapelle. Le but étant de s’intégrer et de devenir un acteur du changement du quartier, en veillant à ne pas participer à sa gentrification. Nous travaillons avec la Mairie du 18e sur la création d’un évènement pour fêter l’arrivée du Paris Basketball et réalisons déjà, sur place, des ateliers basket pour aller à la rencontre des habitants. »

Les années passent mais les ambitions demeurent pour le Paris Basketball et son Directeur Général Délégué, bien décidé à poursuivre son développement à tous les niveaux. Alors que ses équipes administratives ont quasiment doublé cette année (20 personnes), Mathias Priez envisage en effet à court terme de lancer le club dans du mécénat, et n’exclut pas, à un horizon plus lointain, de doter le Paris Basketball de sa propre fondation.