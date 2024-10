Sous contrat avec Antibes, Milhan Charles intègre le giron de Cleveland en G-League

Éloigné des parquets depuis le début de la saison de Pro B pour raisons médicales, Milhan Charles (2,00 m, 20 ans) vogue parallèlement d’une franchise de G-League vers l’autre, alors qu’il fait bien pleinement partie de l’effectif d’Antibes.

À la tête d’un parcours atypique, qui l’a vu rester chez lui, à Manosque, jusqu’en 2021, avant qu’Aix-Venelles (U18 et NM2) puis Antibes ne repèrent son talent, l’ailier français a été drafté en G-League en juin dernier, dans la foulée d’une saison rookie réussie aux Pays-Bas (12 points à 49% et 4,1 rebonds avec Limburg). Sélectionné par San Diego à la 3e place de la draft internationale, Charles a ensuite été envoyé dans la foulée à Westchester. Une deuxième équipe dont il ne portera vraisemblablement jamais le maillot puisque la filiale des Knicks a envoyé ses droits à Cleveland, dans le cadre d’un échange avec le second choix de la Draft qui a vu Westchester (re)mettre le grappin sur Landry Shamet, 401 matchs NBA au compteur.

TRADE: We've acquired the returning player rights to F Troy Baxter, the rights to F Milhan Charles & the 3rd overall pick in the 2024 NBA G League Draft from Westchester in exchange for the 2nd overall pick.

We currently hold picks 3 and 22 in tomorrow's draft#ChargeUp

— Cleveland Charge (@ChargeCLE) October 25, 2024