Stefanie Dolson a fini sa pige à l’ASVEL

LFB - Stefanie Dolson a terminé son contrat avec l'ASVEL Féminin ce mercredi 20 décembre, avec la victoire à Valence.

Stefanie Dolson (1,96 m, 31 ans) a terminé sa pige à l’ASVEL Féminin sur une bonne note. Signée le 10 novembre pour remplacer Sandrine Gruda jusqu’à la fin de l’année 2023, l’intérieure étasunienne a joué et gagné son dernier match ce mercredi 20 décembre.

L’ASVEL Féminin s’est imposée à Valence 91 à 70, reprenant ainsi le point-average sur un concurrent pour la qualification en playoffs. L’internationale américaine a terminé avec ses plus petits chiffres de sa pige en EuroLeague (6 points à 2/6 aux tirs et 2 rebonds pour 2 d’évaluation) mais qu’importe, elle aura contribué au réveil lyonnais, avec notamment une performance décisive lors de la victoire contre le Fenerbahçe Istanbul (13 points à 4/8, 3 rebonds et 5 passes décisives pour 18 d’évaluation en 20 minutes) le 12 décembre. En cinq matches LFB, la joueuse du New York Liberty a tourné à 7,6 points à 54,2% de réussite aux tirs, 3,4 rebonds et 1,8 passe décisive en 19 minutes, pour quatre victoires. En EuroLeague, elle a cumulé 8,8 points à 54,8%, 3,6 rebonds et 2,2 passes décisives pour 9,8 d’évaluation en 18 minutes.