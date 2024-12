Stéphane Gombauld signe son premier double-double de la saison

Parti à Reggio d’Émilie à l’intersaison, Stéphane Gombauld (2,05 m, 27 ans) a bien repris la compétition en Serie A après la trêve internationale. Contre une équipe de Scafati qui a du mal cette saison (3 victoires et 6 défaites), l’intérieur français a signé son premier double-double de la saison (14 points à 5/9 aux tirs et 10 rebonds en 26 minutes), et cela en sortant du banc.

Son équipe s’est imposée dans les grandes largeurs (90-57) avec un énorme match de Cassius Winston (1,85 m, 26 ans), auteur de 38 d’évaluation.

Peu à peu, le Guadeloupéen trouve sa place dans la rotation de Dimitris Priftis. S’il alterne entre titularisation et sortie du banc, l’ancien joueur de Nancy a désormais un rôle important (25 minutes en moyenne sur les trois derniers matches). Après 13 rencontres, il tourne à 6,6 points à 56,6% de réussite aux tirs et 5,4 rebonds en 16 minutes chez le cinquième de Serie A, Reggio d’Emilie (6 victoires et 3 défaites). A noter qu’il sera désormais rejoint dans la raquette par l’ancien joueur NBA et éphémère joueur du CSKA Moscou, Kenneth Faried.