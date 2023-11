Strasbourg a serré la vis défensivement contre Blois

Betclic ELITE - Dans une rencontre très dynamique malgré le faible score final, Strasbourg l'a emporté sur le parquet de Blois en faisant avant tout parler sa défense (68-73).

Dans une rencontre au faible score mais très dynamique, Strasbourg l’a emporté sur le parquet de Blois, notamment en faisant parler sa défense (68-73). Depuis quatre matchs (trois victoires), la SIG Strasbourg semble allait mieux. Au contraire de l’ADA Blois, qui vient d’enchaîner un 4e revers consécutif en Betclic ELITE.

Une victoire « référence défensivement » pour Paul Lacombe

Dans une première moitié de match où les défenses ont pris le pas sur les attaques (32-28, 20′), Strasbourg a ensuite pris un petit ascendant en fin de 3e quart-temps (39-44, 26′), étouffant de plus en plus une attaque blésoise dont Milan Barbitch (16 points, 5 rebonds et 4 passes décisives) sera longtemps le seul à plus de 10 points. Une tendance qui s’est confirmé dans le 4e quart-temps, où la SIG a pu compter sur les tirs longue distance de Phil Booth (12 points) ou du bouillant Hugo Invernizzi (16 points à 5/6 à 3-points) et une agressivité supérieure, à l’image d’un Paul Lacombe (14 d’évaluation) se jetant sur un ballon au milieu du parquet. Malgré les presses tout terrain de Blois pour tenter de faire déjouer Strasbourg en fin de match, les Alsaciens ont été assez lucides pour ne pas commettre d’erreurs et ainsi s’imposer (68-73).

Avec cette victoire, Strasbourg figure en tête (10e) d’un groupe de cinq équipes à 5 victoires (Saint-Quentin, Dijon, Roanne, Chalon-sur-Saône et Blois) et tentera de poursuivre sa dynamique lors du derby du Grand Est contre Nancy au Rhenus le week-end prochain. Pour Blois, il faudra tenter de rebondir lors d’un difficile déplacement à l’ASVEL dès ce mardi.

