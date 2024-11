Strasbourg de nouveau à côté de ses pompes : « Inadmissible qu’on soit à la rue à ce point-là »

Laurent Vila demandait déjà à ce que l’attitude des Strasbourgeois change après la grosse contre-performance de la 8e journée de Betclic ELITE contre Le Portel. Mais ce dimanche 17 novembre, face à un adversaire autrement supérieur, Paris, la SIG Strasbourg a de nouveau chuté (106-74), au terme d’une prestation critiquable.

Balayé par son ancien licencié Nadir Hifi (29 points), Strasbourg n’a eu aucune réponse à opposer à l’une des meilleures équipes actuelles d’EuroLeague. Mais cette nouvelle prestation dans la capitale fait suite aux défaites embarrassantes contre Le Portel en championnat, mais aussi l’Élan Béarnais en Coupe de France. Surtout, son entraîneur Laurent Vila sait que cette équipe alsacienne est capable de beaucoup mieux, comme il s’en est expliqué en conférence de presse.

« Mentalement, on n’a pas eu la bonne approche, parce qu’on sait que face à cette équipe il faut faire des efforts sans cesse et être toujours actifs. On a été débordés, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps. Personnellement, je connais bien cette équipe, je sais comme ça joue et je trouve ça inadmissible qu’on soit à la rue à ce point-là. Maintenant c’est fait, on en tirera des leçons et on essayera d’avoir une autre approche. L’équipe s’entend bien, les gars sont bien, on travaille dur, mais en match, on n’arrive pas à jouer avec l’intensité nécessaire. C’est un tout. » (via le site officiel de la SIG Strasbourg)