Strasbourg entretient le rêve d’une improbable qualification après sa victoire contre Cholet

Une première victoire au top 16 de la BCL et tous les espoirs sont encore permis pour Strasbourg ! Victorieuse d’une équipe de Cholet amoindrie ce mercredi soir (96-84), la SIG peut encore espérer se qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions, et ce malgré ces quatre défaites pour débuter. Cholet peut également encore y croire.

Le chemin pour s’extirper du top 16 de la BCL reste malgré tout encore long pour les Alsaciens. Ces derniers devront s’imposer contre Tofas Bursa, en reprenant le point-average (+22 pour les Turcs à l’aller), ainsi que compter sur une défaite de Cholet chez le leader Malaga, déjà qualifié. Pour le club des Mauges, cela passera évidemment par une victoire en Espagne, combinée à une défaite de Tofas Bursa en Alsace.

