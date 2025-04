Strasbourg s’en sort contre La Rochelle : « C’est toujours plaisant de gagner »

La SIG Strasbourg avait besoin d’une réaction après ses récentes défaites contre Dijon et Le Mans. Face à La Rochelle, les hommes de Thomas Drouot ont su élever leur niveau de jeu en deuxième mi-temps pour l’emporter (71-63) dans leur salle du Rhenus Sport, grâce notamment à la performance solide de Troy Caupain.

Strasbourg hausse le ton après la pause

Après une entame timide marquée par une maladresse offensive et un déficit de 7 points au premier quart-temps (13-20), Strasbourg a su hausser le ton. « On savait qu’ils allaient donner le maximum pour aller chercher la victoire. Pour nous, c’est une grande victoire », a déclaré Troy Caupain après la rencontre. Le meneur américain a été décisif après la pause, marquant des paniers importants, notamment deux tirs primés pour faire le break.

La Rochelle, accrocheuse malgré une série de défaites, a longtemps posé des problèmes aux SIGmen. « Ce n’était pas le plan de prendre 10 points de retard, mais La Rochelle a fait cela plusieurs fois de suite. J’ai énormément de respect pour cette équipe », a reconnu Thomas Drouot, bien conscient du piège tendu par les visiteurs.

Un effort collectif récompensé

Si Troy Caupain s’est illustré par son adresse et sa gestion du tempo, d’autres éléments du banc alsacien, comme Jean-Baptiste Maille et Brice Dessert, ont également eu un rôle crucial dans la victoire. « Notre banc nous a faits beaucoup de bien », a salué Thomas Drouot. En défense, Strasbourg a affiché une intensité de tous les instants, limitant La Rochelle à seulement 11 points dans le dernier quart-temps.

« Nous étions plus concentrés en défense et cela nous a permis de gagner », a ajouté Caupain, soulignant l’importance de l’effort défensif dans un match où l’adresse extérieure n’était pas au rendez-vous.

Un maintien validé, les play-in en ligne de mire

Grâce à ce succès, Strasbourg assure officiellement son maintien en Betclic ELITE. « Ce soir, nous sommes officiellement maintenus. On est très heureux de cette victoire. On peut toujours encore rêver de play-in », a confié Thomas Drouot, tourné désormais vers le déplacement crucial à Chalon-sur-Saône. Le coach alsacien appelle toutefois à plus de fraîcheur et de spontanéité en attaque pour continuer d’avancer dans la dernière ligne droite de la saison.