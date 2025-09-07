Strasbourg remporte son tournoi en Suisse, Dijon se fait surprendre par Orléans malgré un énorme Bibbins

Cinq jours après leur précédente rencontre remportée face au SLUC Nancy, les hommes de Laurent Legname retrouvaient à Gien une équipe d’Orléans qui souhaitait achever sa préparation sur la meilleure note possible avant la reprise des rencontres officielles le 13 septembre en Coupe de France à Blois. La différence d’avancement dans la prépa s’est faite ressentir, car ce sont les Loirétains qui ont pris le meilleur sur la JDA, en s’imposant d’un point (93-92) dans un match porté sur l’attaque.

Les Dijonnais s'inclinent face à @OLB45 dans ce quatrième match de prépa ❌ Rendez-vous le week-end prochain pour le tournoi de Luxeuil-les-Bains ⚔️#MyJDA #JDAFamily pic.twitter.com/nRN7lcbd47 — JDA Dijon Basket (@jdadijonbasket) September 6, 2025

Les Dijonnais ont d’entrée dû courir après le score (20-8 après 7 minutes), noyés par les assauts de l’OLB porté par un grand Tomislav Gabric. L’ailier croate signe une prestation à 26 points à 9/14 aux tirs, 3 rebonds et 5 passes décisives en 28 minutes. Mais malgré plusieurs absents de marque comme David Holston et Williams Narace blessés, ou le Slovène Gregor Hrovat toujours engagé à l’EuroBasket, la JDA n’a pas rendu la tâche facile au club d’ELITE 2. Les Bourguignons se sont notamment appuyés sur un Justin Bibbins tout bonnement inarrêtable. L’Américain a compilé 27 points à 7/11 aux tirs, 3 rebonds, 5 passes décisives mais surtout 12 fautes provoqués en 29 minutes.

Axel Julien (15 points, 4 passes en 26 minutes) a lui aussi donné satisfaction à son entraîneur qui n’a toutefois pas masqué sa frustration sur le plan collectif à nos confrères du Bien Public. “On ne peut pas jouer avec trois joueurs à leur niveau sur l’intensité et les basiques. On s’est laissé marcher dessus”, alerte-t-il au coup de sifflet final, après avoir été poussé dans ses derniers retranchements par des Orléanais plus rigoureux en défense en fin de rencontre.

La JDA n’en a pas fini dans sa préparation : les Dijonnais vont petit à petit retrouver un effectif complet, et continuer leur montée en puissance le weekend prochain lors du tournoi de Luxeuil-les-Bains.

Premier trophée pour la SIG,

un match “point de départ pour progresser et grandir”

De son côté, la SIG Strasbourg s’est offerte un succès de marque en Suisse, lors de la finale de la Landolt Cup d’Yverdon-les-Bains. Toujours emmené par Massimo Maffezzoli, en attendant le retour de Jānis Gailītis d’ici quelques jours après la défaite de la Lettonie à l’Euro, les Alsaciens sont venus à bout des Niners de Chemnitz, club allemand qui a remporté la FIBA Europe Cup 2024 (75-74).

🟥🟥🟥🟥 𝑺𝑪𝑶𝑹𝑬 𝑭𝑰𝑵𝑨𝑳 Après une fin de match à suspens, nos SIGmen remporte cette édition 2025 de la Landolt Cup !#gosig #sigstrasbourg pic.twitter.com/8CXdvbwABr — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) September 6, 2025

Comme depuis leur arrivée en Suisse, les SIGmen ont vécu une entame de match difficile, qui leur avait d’ailleurs valu une courte défaite la veille face à Manchester. La solution est un nouvelle fois venue d’individualités performantes pour s’extirper du piège allemand. La paire d’intérieurs formée par Ben Gregg (10 points, 4 rebonds, 5 passes décisives) et Nelly Junior Joseph (14 points, 7 rebonds) a fait des ravages, en alternant tirs à 3-points (3/4 pour Gregg) et jeu dans la raquette où la finition près de cercle de Joseph est restée sans solutions.

La lumière est finalement venue du backcourt, depuis lequel Mike Davis Jr. a guidé les Strasbourgeois vers leur premier trophée de la saison. L’arrière a enchaîné les exploits pour faire exploser la défense des Niners, contraints de prendre des temps-morts pour tenter de gêner la forme de Davis Jr, qui termine la rencontre avec 22 points à 8/14 aux tirs, et le trophée après un dernier tir clutch de Marcus Keene (75-74).

𝘾𝙡𝙪𝙩𝙘𝙝 𝙈𝙖𝙧𝙘𝙪𝙨 👑 Hâte de revoir Marcus dans le money time cette saison ⁉️#gosig #sigstrasbourg pic.twitter.com/imqYa5KMnP — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) September 6, 2025

Le technicien italien se satisfait de cet accomplissement en pré-saison, bien qu’il admette qu’il reste du travail : “Ce match va être notre point de départ pour progresser et grandir. Nous allons devoir trouver le moyen d’être consistant sur 40 minutes. C’est normal d’avoir des hauts et des bas avec une équipe de rookies”, rassure-t-il sur les médias du club. Tout comme Dijon, la SIG dispose encore de plusieurs opportunités pour monter en puissance, par le biais d’un nouveau tournoi la semaine prochaine.