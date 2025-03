Strasbourg : vers un changement de staff après 8 défaites de suite ?

Le début d’année 2025 de Strasbourg est digne d’un scénario catastrophe. En plus d’avoir vu le projet de sa SIG Arena définitivement enterré, le club alsacien est dans une passe très difficile sur le plan sportif. Défait sur les huit derniers matchs, avec une dernière victoire qui remonte au 20 décembre, la SIG doit désormais davantage s’intéresser à la course pour le maintien (13e, avec une victoire d’avance sur l’ESSM, barragiste) qu’à la perspective de jouer les playoffs.

La défaite au Portel, celle de trop pour Laurent Vila ?

Dans ce contexte difficile, selon nos informations, la SIG Strasbourg pourrait décider de chambouler son staff technique, avec en premier lieu son entraîneur principal, Laurent Vila. Arrivé l’été dernier dans le Bas-Rhin, l’entraîneur de la saison 2022-2023 de Betclic ELITE serait sur la sellette après la dernière défaite crève-coeur au Portel.

Sur ses 20 premiers matchs avec la SIG en Betclic ELITE, son bilan est de 7 victoires pour 13 défaites. Surtout, il ne semble pas avoir trouvé la bonne formule depuis le début de saison pour faire tourner son équipe, à l’image des 15 balles perdues strasbourgeoises par match, soit la plus haute moyenne de Betclic ELITE.

La SIG a multiplié les changements dans son effectif cette saison (départs de Maxhuni, arrivée de Sow et Caupain, pige médicale de Cazalon), sans parvenir à inverser la dynamique. Le prochain fusible est donc le staff.

La rumeur Vincent Collet démentie

Et si la SIG Strasbourg consentait à se séparer de Laurent Vila, qui pourrait éviter à l’institution strasbourgeoise de sombrer ? La rumeur Vincent Collet, qui réside toujours à côté de Strasbourg et qui a passé quasiment une décennie sur le banc strasbourgeois, a d’ores et déjà été démentie par l’état major de la SIG. L’ancien sélectionneur des Bleus (2009-2024) est consultant auprès des Cleveland Cavaliers (NBA) et en mission auprès de la FFBB. Mais le double vainqueur du championnat de France (Le Mans en 2006 et l’ASVEL en 2009) a toujours indiqué son intention de rapidement revenir sur un banc de touche.