Inactif depuis la montée de Chalon, Supreme Hannah signe en Bulgarie

Maillon essentiel de la montée de l’Élan Chalon, notamment grâce à son shoot ayant envoyé le club bourguignon en finale des playoffs à Boulazac, Supreme Hannah (1,83 m, 29 ans) n’avait plus rejoué depuis la fin de saison dernière, et cette dernière série individuellement douloureuse face à Champagne Basket (4 points à 9% et -1 d’évaluation en moyenne).

Plus de six mois après, l’ancien bourreau du Palio est de retour sur le circuit. Le combo-guard américain s’est engagé avec le Balkan Botevgrad, champion de Bulgarie en titre mais en grande difficulté pour l’instant en NBL (8v-8d). Pour sa première sortie le week-end dernier, Hannah n’a pas eu le temps de changer les choses : 7 points, 2 rebonds et 2 passes décisives en seulement 8 minutes lors d’un revers contre le Spartak Pleven (78-88).