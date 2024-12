Surprise à Strasbourg : Malik Fitts blessé, la SIG fait venir Malcolm Cazalon !

Après cinq années loin de la France, Malcolm Cazalon fait son retour dans l’Hexagone. La SIG Strasbourg a annoncé la signature de l’ailier tricolore en tant que remplaçant médical de Malik Fitts, blessé pour une durée de trois mois. L’ancien joueur des Detroit Pistons est d’ores et déjà qualifié pour la réception de Cholet ce samedi 7 décembre.

🚨 𝑰𝑵𝑭𝑶 𝑬𝑭𝑭𝑬𝑪𝑻𝑰𝑭 🏥 En conséquence de l’absence de Malik Fitts, le club a réagit très vite en signant Malcolm Cazalon comme pigiste médical. Ce dernier est d’ores et déjà qualifié pour le match de ce samedi face à Cholet 🔥 👉 Communiqué : https://t.co/bJFx5YT7wj pic.twitter.com/5rUunvrbIl — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) December 6, 2024

Une seule apparition sur les parquets NBA

Après Théo Maledon cet été, voilà donc un autre joueur de la génération 2001 à faire son retour en France après avoir tenté l’aventure NBA. Non drafté à l’été 2023, Malcolm Cazalon (1,98 m, 23 ans) a pourtant réussi à mettre un pied dans l’Association, signataire d’un two-way contract (temps partagé entre NBA et G-League). Il n’a cependant pu fouler le parquet de la grande Ligue qu’à une seule reprise pour trois maigres minutes de jeu, malgré une performance remarquée en présaison (16 points lors du dernier match), et a donc évolué la majeure partie du temps en G-League (10 points de moyenne en 26 matchs avec le Motor City Cruise et les Westchester Knicks).

Une carrière relancée en Serbie en 2020

Mais cela fait bien plus longtemps que Malcolm Cazalon, Roannais d’origine, a quitté le territoire français sur le plan basket. Gros scoreur, au profil athlétique, il n’avait pas trouvé sa place à l’ASVEL, puis à la JL Bourg, ce qui l’a conduit à se perdre encore un peu plus en Belgique, à Louvain.

Mais en 2020, il a opéré le choix qui a renversé sa carrière : rejoindre la pépinière serbe de Mega Basket, où tout est mis en œuvre pour le développement individuel des jeunes. En Serbie, le champion d’Europe U16 en 2017 a pu s’y développer pendant trois saisons, jusqu’à aboutir à son rêve, la NBA. Celui-ci ne s’est pas concrétisé mais nul doute que ce nouveau défi à Strasbourg n’effrayera pas Malcolm Cazalon, dont le parcours tumultueux l’a endurci au fil des ans.

Tout l’air du pari gagnant pour Strasbourg ?

En tout cas, ce renfort de cette fin d’année 2024 n’était pas forcément attendu pour la SIG Strasbourg. Mais l’hécatombe de blessures, avec Pietrus, Maxhuni, Artis et dernièrement Fitts (mal retombé tout seul en contre-attaque dans le 2e quart-temps lors de la victoire contre l’ASVEL) a obligé l’état-major alsacien à réagir. Étant absent pour une durée de trois mois en raison d’une tendinite fissuraire au genou gauche, le club strasbourgeois a donc décidé de tenter le pari Malcolm Cazalon comme remplaçant médical.

En cas de succès de ce dernier dans le Bas-Rhin, ce dernier pourrait suggérer au dernier membre du trio doré de la génération 2001, Killian Hayes, actuellement en G-League, de lui aussi revenir dans l’Hexagone.