Svetislav Pesic confirme ne plus être le sélectionneur de la Serbie, le nom de Sasa Obradovic revient pour lui succéder

Médaillée de bronze aux Jeux Olympiques, la Serbie se trouve dans une situation quelque peu obscure pour l’avenir. Alors que le président de la fédération, Predrag Danilovic, et le directeur sportif, Dragan Tarlac, ont démissionné, Svetislav Pesic a confirmé qu’il allait emboîter le pas de ses dirigeants, conformément à ce qu’il suggérait avant les JO.

« J’avais déjà fait savoir avant Paris que quelqu’un d’autre allait devoir continuer le travail que j’ai commencé », a-t-il affirmé à SportKlub. « Comme je vois que certains n’ont pas bien compris, je répète maintenant clairement que les responsables de la fédération doivent aussi chercher un nouvel entraîneur. Bien sûr, je serai toujours à la disposition du basket serbe, mais je vais maintenant me concentrer sur d’autres objectifs et projets. »

Âgé de 75 ans, Svetislav Pesic a été le choix surprise de la fédération en 2021 afin de ramener un peu d’autorité après le fiasco du TQO à Belgrade, incarné par Igor Kokoskov, où les Serbes avaient été sortis par l’Italie à domicile. Si le 1/8e de finale de l’EuroBasket 2022 aurait pu entériner un constat de fiasco, lorsque les Transalpins avaient profité de son incompréhensible choix de bencher Nikola Jokic en fin de match pour créer une nouvelle surprise, son mandat restera un succès indéniable. Sans ses meilleurs joueurs, la Serbie a atteint la finale de la Coupe du Monde 2023 puis a remporté la petite finale des Jeux Olympiques 2024, au complet cette fois.

Champion du monde en 2001 puis champion d’Europe 2002 avec la Yougoslavie (Serbie-Monténégro), Svetislav Pesic laisse donc sa place en vue de l’EuroBasket 2025. Site de référence en Serbie, MozzartSport a fait le tour des successeurs potentiels. Étant donné que Zeljko Obradovic a réaffirmé récemment que son histoire personnelle avec la sélection était terminée, nos confrères évoquent les noms de Dusan Alimpijevic (Besiktas), Nenad Cacak (Lietkabelis) ou Petar Bozic (Londres). Mais ils en placent un au-dessus des autres, celui de Sasa Obradovic (55 ans), international yougoslave entre 1993 et 2001, qui a toujours clamé que devenir le sélectionneur de la Serbie serait « son plus grand honneur ».

Seul hic, et de taille : le technicien belgradois est à la tête de l’AS Monaco. Ce qui créerait un doublon entre la fenêtre internationale de novembre et un match d’EuroLeague contre l’ASVEL au même moment. « Nous n’avons pas été contacté », nous indique le club de la Principauté. « Par conséquent, ce sujet n’est pas à l’ordre du jour. Mais s’il venait à l’être, nous en discuterions entre nous. » Pas un non définitif, donc. Après tout, Ergin Ataman a bien prouvé qu’on pouvait remporter l’EuroLeague en coachant sa sélection nationale en parallèle…