T.J. Parker ne « voit plus trop » Tony Parker depuis son éviction de l’ASVEL

Avant la rencontre entre le Bayern Munich et le Paris Basketball, ce jeudi 17 octobre pour la quatrième journée de l’EuroLeague, L’Equipe s’est entretenu avec T.J. Parker. Le technicien franco-américain est désormais l’assistant-coach de Gordon Herbert. Remercié par l’ASVEL fin octobre 2023, l’ancien shooteur reconnaît que ses relations avec son frère Tony Parker, qui est le président du club, ne sont plus les mêmes.

« J’ai été déçu par la manière. Je sais ce qu’est le métier de coach, on ne signe pas à vie, on est toujours sur la sellette, et on se l’est dit dès le début avec Tony. Mais ne pas être tenu au courant, je l’ai mal vécu. Je prépare un match contre le Fenerbahçe, on ne m’informe pas et j’apprends sur les réseaux et dans les journaux, dans L’Équipe, avant la rencontre, que la décision est prise. Tony a démenti, m’a d’abord dit « On continue comme ça », mais le lendemain à 17 heures, c’était fini. Comment peut-on faire ça à quelqu’un qui, sans même parler des trophées, sacrifie tout depuis onze ans dans un club ? »