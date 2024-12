Tarbes mise sur Te’a Cooper pour remplacer Roxy Barahman

Suite au départ de Roxy Barahman, le Tarbes Gespe Bigorre a déjà trouvé sa remplaçante. Selon les informations de La Nouvelle République des Pyrénées, le TGB a jeté son dévolu sur Te’a Cooper (1,73 m, 27 ans).

Star des lycées en Géorgie (Miss basketball de l’état en 2014 et 2015) avant un cursus NCAA partagé entre les programmes phares de Tennessee, South Carolina et Baylor, elle a été draftée par le Phoenix Mercury en 2020 avant de rejoindre les Sparks de Los Angeles en WNBA. Elle a bouclé sa première saison WNBA avec les Sparks de Los Angeles sur des moyennes de 7 points et 2 passes décisives par match. Elle a ensuite pris du galon en 2021 (9,1 points à 32,4% de réussite à 3-points et 1,4 passe décisive sur 31 matches). Depuis, celle qui exerce aussi le métier d’influence sur les réseaux sociaux a notamment eu un enfant avec le footballeur américain Alvin Kamara. De retour à la compétition trois ans plus tard, elle arrive pour un essai d’un mois.

« C’était compliqué de continuer sans une joueuse qui puisse venir s’ajouter à l’effectif sur le poste d’arrière. Après le feu vert des dirigeants, notre choix s’est porté sur Te’a Cooper qui était en stand-by mais qui a eu un vrai dans des équipes américaines comme Los Angeles. On me dit qu’elle est très en forme, très motivée et qu’on peut compter sur elle. »

Née dans une famille de sportifs, Te’a Cooper va vivre sa première expérience européenne. Sous les ordres de François Gomez, elle tentera de jouer un rôle majeur et de propulser Tarbes en haut de tableau. A la trêve, le TGB est septième avec 6 victoires et 5 défaites.