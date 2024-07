Tarik Black arrive dans le secteur intérieur de l’ASVEL

L’ASVEL a annoncé la signature de Tarik Black (2,06 m, 32 ans) ce jeudi 11 juillet. Joueur d’expérience évolué aussi bien en NBA (220 matches) qu’en EuroLeague (85 rencontres), le natif de Memphis (Tennessee) rejoint un secteur intérieur en chantier après les signatures de Neal Sako et Admiral Schofield. Le club rhodanien a également recruté le combo-guard Shaquille Harrison.

Hey Tarik, comment tu vas ? ✌️ Intérieur américain (2m06, 32 ans), Tarik Black rejoint les rangs de LDLC ASVEL pour la saison prochaine ! Récent finaliste de l’Euroleague avec l’Olympiacos, Tarik apportera toute son expérience, sa puissance physique et ses qualités défensives… pic.twitter.com/YWSukM6xhQ — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) July 11, 2024

Pivot de petite taille musculeux et athlétique, Tarik Black a été formé chez lui, à Memphis, à tel point qu’il a joué pour l’Université de Memphis entre 2010 et 2013. Après une saison senior à Kansas en 2013-2014, aux côtés d’Andrew Wiggins et Joel Embiid, il est passé professionnel en NBA. Joueur des Houston Rockets et des Los Angeles Lakers entre 2014 et 2018, il a tourné jusqu’à 7,2 points et 6,3 rebonds en 21 minutes en 2014-2015.

Finaliste de l’EuroLeague en 2023

Ne voyant pas son rôle progresser dans la grande ligue, il a rejoint le Maccabi Tel-Aviv en 2018 pour démarrer sa carrière en EuroLeague. Joueur du Zénith Saint-Pétersbourg en 2021, il a ensuite remporté la FIBA Europe Cup en 2022 avec le richissime club turc du Bahçeşehir Koleji. Rotation de Moustapha Fall à l’Olympiakos en 2022-2023, Tarik Black est descendu en Serie A italienne au Pallacanestro Reggiana. En 15 matches, il a tourné à 9,1 points à 68,5% de réussite aux tirs et 4,4 rebonds en 18 minutes.

Sa signature, conjuguée à celle de Neal Sako, signifie que Youssoupha Fall, en fin de contrat, devrait s’en aller. Joffrey Lauvergne, qui a accepté de lisser son contrat jusqu’en 2026 – à l’image de Nando De Colo -, devrait donc partager le poste 5 de l’ASVEL avec Tarik Black et Neal Sako.