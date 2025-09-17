Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NM1

Tervell Beck déjà parti, Saint-Vallier signe un intérieur référencé d’ÉLITE 2

NM1 - Le Saint-Vallier Basket Drôme a déjà remodelé son effectif avant le début de saison : Tervell Beck a été coupé et remplacé par l’international ivoirien Amadou Sidibé, qui arrive en provenance de Pau-Lacq-Orthez.
|
00h00
Résumé
Écouter
Tervell Beck déjà parti, Saint-Vallier signe un intérieur référencé d’ÉLITE 2

Amadou Sidibé avec l’Elan béarnais la saison passée

Crédit photo : SCABB / Laurent Peigue

Saint-Vallier a déjà procédé à un changement dans son effectif avant même le début de la saison de Nationale 1. Le club drômois a coupé Tervell Beck (2,01 m, 28 ans) et a choisi l’international ivoirien Amadou Sidibé pour renforcer sa raquette.

Un départ express pour Tervell Beck

Arrivé cet été en provenance du Kosovo, l’intérieur américain Tervell Beck n’aura pas convaincu le staff du SVBD. Après des prestations jugées insuffisantes lors des matchs de préparation, le club a décidé de mettre fin à son aventure avant les premières rencontres officielles. Ce départ a libéré une place précieuse pour un renfort étranger, même si la priorité du club n’était pas nécessairement de recruter un joueur américain.

Amadou Sidibé, un renfort expérimenté

Pour pallier ce départ, Saint-Vallier a fait appel à Amadou Sidibé (2,02 m, 31 ans), tout juste sorti d’une saison à Pau-Lacq-Orthez en Pro B. Avec l’Élan Béarnais, il compilait 4,9 points, 3,8 rebonds et 1,1 passe décisive de moyenne en 32 matchs. Habitué de la deuxième division (Évreux, Tours, Pau), mais novice en NM1, le poste 4-5 s’est forgé une solide réputation de guerrier et de rebondeur efficace.

« C’est un joueur intense, excellent rebondeur avec un bon tir à 3-points. Il va amener beaucoup d’énergie dans l’équipe », explique le coach Alexandre Casimiri dans Le Dauphiné Libéré.

PROFIL JOUEUR
Amadou SIDIBÉ
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 202 cm
Âge: 31 ans (25/03/1994)

Nationalités:

logo ivo.jpg
Stats 2024-2025 / ELITE 2
PTS
4,9
#207
REB
3,8
#87
PD
1,1
#161

Une carrière bien remplie et une expérience internationale

Passé par l’Espagne, le Portugal, l’Argentine, l’Allemagne ou encore la Hongrie, Sidibé possède une belle expérience européenne. En France, il s’était distingué à Évreux en 2020-2021 en terminant meilleur rebondeur de Pro B. International ivoirien, il a notamment participé à la Coupe du Monde 2023 avec les Éléphants, croisant l’équipe de France en phase de groupes.

Prêt pour la reprise

Le SVBD espère pouvoir compter sur sa recrue dès ce vendredi 19 septembre à Mulhouse, pour l’ouverture du championnat. Avec l’arrivée de Sidibé, Saint-Vallier se dote d’un joueur capable de sécuriser la raquette et d’apporter une présence physique dans un collectif qui veut s’affirmer rapidement en Nationale 1.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
NM1
NM1
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
thorir
D'autant qu'ils ont un joueur non communautaire dans leur réserve de NM2 (australien il me semble ?) qui a fait des prestations correctes avec la NM1 en prépa et qui pourrait donc occuper ponctuellement ce spot de joueur non communautaire en cas de besoin dans la saison
Répondre
(1) J'aime
Livenews
La balle de basket va de nouveau rebondir à Alençon
Féminines
00h00Le basket ne disparaîtra pas à Alençon : un nouveau club voit le jour
WNBA
00h00Dominique Malonga sauve la saison de Seattle et rentre un peu plus dans l’histoire de la WNBA !
Amadou Sidibé avec l'Elan béarnais la saison passée
NM1
00h00Tervell Beck déjà parti, Saint-Vallier signe un intérieur référencé d’ÉLITE 2
Betclic ELITE
00h00Après un passage raté à Strasbourg, Edon Maxhuni veut montrer son vrai visage à Gravelines-Dunkerque
Henri Drell sort de l'EuroBasket 2025 avec l'Estonie
Liga Endesa
00h00Un ancien joueur de Roanne rejoint Badalone, et affrontera Cholet en BCL
Nikola Mirotic s'est exprimé au sujet de sa signature à l'AS Monaco
Betclic ELITE
00h00« Je suis arrivé à un stade dans ma carrière où je veux gagner » : Nikola Mirotic revient sur sa signature à Monaco
Stéphane Gombauld s'engage jusqu'en 2028 à Nancy !
Betclic ELITE
00h00Coup dur pour Nancy, qui doit faire sans sa recrue Stéphane Gombauld pendant un mois et demi !
Équipe de France
00h00Victor Wembanyama à l’affiche d’un… dessin animé sur TF1 !
Coupe de France Masculine
00h00Le tirage au sort du 2e tour de la Coupe de France effectué : deux affiches 100% Betclic ÉLITE
3x3
00h00Les équipes de France 3×3 sont connues pour la Coupe du Monde U23
1 / 0
Livenews NBA
Mohamed Diawara avec New York à la Summer League
NBA
00h00Mohamed Diawara devrait bien signer son contrat rookie avec les Knicks
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes va faire le camp de présaison des Cleveland Cavaliers
Frédéric Fauthoux était l'invité du Super Moscato Show ce vendredi
NBA
00h00Frédéric Fauthoux comprend l’absence de Victor Wembanyama et espère le revoir en 2027
NBA
00h00Blessé à l’EuroBasket, Bilal Coulibaly a été opéré du pouce !
NBA
00h00Les ennuis continuent pour cette superstar NBA : nouvelles révélations explosives dans une affaire de fraude à 30 millions de dollars
Le 7 juillet 2025, Noa Essengue a été présenté au public du Chicago White Sox contre les Toronto Blue Jays au Rate Field.
NBA
00h00[Vidéo] Process Corporation présente Noa Essengue, plus haut Français de la Draft NBA 2025
NBA
00h00Déménagement en NBA ! Las Vegas perd gros pour la Cup
NBA
00h00La NBA change une règle cruciale : une révolution pour un spectacle garanti et des joueurs protégés
NBA
00h00Victor Wembanyama veut importer la culture européenne en NBA : la superstar française est aux prémices d’un projet qui pourrait changer l’expérience fan
NBA
00h00Bourreau de l’équipe de France, cette révélation de l’EuroBasket intéresse en NBA
1 / 0