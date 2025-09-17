Tervell Beck déjà parti, Saint-Vallier signe un intérieur référencé d’ÉLITE 2

Saint-Vallier a déjà procédé à un changement dans son effectif avant même le début de la saison de Nationale 1. Le club drômois a coupé Tervell Beck (2,01 m, 28 ans) et a choisi l’international ivoirien Amadou Sidibé pour renforcer sa raquette.

Un départ express pour Tervell Beck

Arrivé cet été en provenance du Kosovo, l’intérieur américain Tervell Beck n’aura pas convaincu le staff du SVBD. Après des prestations jugées insuffisantes lors des matchs de préparation, le club a décidé de mettre fin à son aventure avant les premières rencontres officielles. Ce départ a libéré une place précieuse pour un renfort étranger, même si la priorité du club n’était pas nécessairement de recruter un joueur américain.

Amadou Sidibé, un renfort expérimenté

Pour pallier ce départ, Saint-Vallier a fait appel à Amadou Sidibé (2,02 m, 31 ans), tout juste sorti d’une saison à Pau-Lacq-Orthez en Pro B. Avec l’Élan Béarnais, il compilait 4,9 points, 3,8 rebonds et 1,1 passe décisive de moyenne en 32 matchs. Habitué de la deuxième division (Évreux, Tours, Pau), mais novice en NM1, le poste 4-5 s’est forgé une solide réputation de guerrier et de rebondeur efficace.

« C’est un joueur intense, excellent rebondeur avec un bon tir à 3-points. Il va amener beaucoup d’énergie dans l’équipe », explique le coach Alexandre Casimiri dans Le Dauphiné Libéré.

PROFIL JOUEUR Amadou SIDIBÉ Poste(s): Ailier Fort Taille: 202 cm Âge: 31 ans (25/03/1994) Nationalités: Stats 2024-2025 / ELITE 2 PTS 4,9 #207 REB 3,8 #87 PD 1,1 #161

Une carrière bien remplie et une expérience internationale

Passé par l’Espagne, le Portugal, l’Argentine, l’Allemagne ou encore la Hongrie, Sidibé possède une belle expérience européenne. En France, il s’était distingué à Évreux en 2020-2021 en terminant meilleur rebondeur de Pro B. International ivoirien, il a notamment participé à la Coupe du Monde 2023 avec les Éléphants, croisant l’équipe de France en phase de groupes.

Prêt pour la reprise

Le SVBD espère pouvoir compter sur sa recrue dès ce vendredi 19 septembre à Mulhouse, pour l’ouverture du championnat. Avec l’arrivée de Sidibé, Saint-Vallier se dote d’un joueur capable de sécuriser la raquette et d’apporter une présence physique dans un collectif qui veut s’affirmer rapidement en Nationale 1.