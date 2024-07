Théo Benoit et Hassane Gueye débarquent à Lorient

Theo Benoit (1,83 m, 23 ans) continue sa carrière à Lorient. Après deux saisons à Pont-de-Chéruy, le poste 2-1 reste en Nationale 1 masculine (NM1) mais change de club.

Ancien Espoir de Saint-Vallier, Théo Benoit s’est installé en troisième division française sous les couleurs de Dounia Issa. Passé de moins de 13 minutes de jeu en 2022-2023 à 21 minutes en 2023-2024, le Lyonnais a vu ses statistiques progresser (de 4,3 points et 1,6 passe décisive à 6,3 points et 3,6 passes décisives). Il va tenter de s’affirmer encore sous les ordres de Pascal Thibaud. A Lorient, Théo Benoit partagera la ligne arrière avec Matthieu Robin (1,89 m, 32 ans) et Brahim Dohou (1,94 m, 25 ans).

A l’intérieur, Hassane Gueye (2,09 m, 20 ans) reprend du service. Loin des parquets en 2023-2024, le Sénégalais va retrouver la compétition. Auteur d’une grosse saison en Espoirs Pro B à l’Alliance Sport Alsace (17,8 points à 58% de réussite aux tirs, 10,7 rebonds et 1,3 contre en 26 minutes), l’ancien Béarnais était entré à quatre reprises en Pro B. Il va maintenant évoluer en Nationale 1.