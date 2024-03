Théo Maledon marque 24 points dont 18 dans le dernier quart-temps

Théo Maledon est de retour en G-League et sur les terrains après plusieurs mois sans jouer chez les Phoenix Suns. Le meneur a inscrit 24 points à 6/10 aux tirs (en plus de prendre 2 rebonds et donné 3 passes décisives) avec le Skyforce dès son deuxième match. Surtout, le Normand a pris feu dans le dernier quart-temps pour marquer 18 points face aux Capitanes.

Cependant, cela n’a pas empêché la défaite de Sioux Falls à domicile contre Mexico City (107-119). C’est une contre-performance pour le Skyforce qui est deuxième de la conférence Ouest, avec 18 victoires en 28 matches, alors que les Mexicains ne sont qu’onzièmes (13 victoires et 14 défaites).

In just his second game as a member of the Skyforce, Theo Maledon exploded for 18 PTS in the fourth quarter Thursday against the Capitanes 🔥

24 PTS | 2 REB | 3 AST | 60% FG pic.twitter.com/P69mOlkMNd

— Sioux Falls Skyforce (@SFSkyforce) March 15, 2024