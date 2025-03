Thomas Drouot et Strasbourg ont brisé leur mauvaise série en 2025 : « Le partage du ballon était l’un des points prioritaires »

Le « détonateur » souhaité par Strasbourg, en renvoyant Laurent Vila et avec l’introduction de Thomas Drouot comme entraîneur principal intérimaire, s’est bien produit en ce début de mois de mars. Après huit défaites consécutives, dont sept en Betclic ELITE, la SIG a mis fin à sa douloureuse série ce samedi 8 mars à l’occasion de la réception de Saint-Quentin (83-69).

« On a abordé ce match comme s’il n’y en avait plus après »

Avec une grosse intensité et un bon Troy Caupain pour sa 2e sortie en Betclic ELITE (20 points et 7 passes décisives), la SIG Strasbourg a ainsi pu pousser un grand ouf de soulagement. Cette victoire sur le SQBB va pouvoir permettre au club alsacien de pouvoir travailler un peu plus sereinement dans les prochaines semaines. Pour sa première sur le banc strasbourgeois en tant qu’entraîneur principal, Thomas Drouot a notamment essayé de donner de la confiance aux joueurs pour jouer ce match comme une finale.

« Il fallait briser cette série et on l’a fait ce soir. J’ai dit à mes joueurs qu’ils sont meilleurs que le visage qu’ils avaient montré ces dernières semaines. On a abordé ce match comme s’il n’y en avait plus après. » (via le site officiel de la SIG Strasbourg)

Outre le fait d’avoir gagné contre Saint-Quentin, la SIG Strasbourg peut également se satisfaire du visage affiché face à un membre du top 7 du championnat, que ce soit en terme d’envie ou de jeu proposé.

« Tout le monde a fait un gros boulot au rebond », soulignait le technicien. « Le partage du ballon était l’un des points prioritaires. On avait besoin de cela pour s’imposer. »

La victoire de Strasbourg sur Saint-Quentin, combinée à la défaite du Portel contre Limoges, permet au club alsacien de reprendre deux victoires d’avance sur la zone rouge. La SIG version Thomas Drouot va désormais avoir une quinzaine de jours pour préparer le choc face au Paris Basketball, le vendredi 21 mars, avant de terminer le mois par un derby, chez le SLUC Nancy.