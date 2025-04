Thomas Jacquemier est le nouveau directeur exécutif du Limoges CSP

Le Limoges CSP a trouvé son nouveau directeur exécutif : il s’agit de Thomas Jacquemier. Officiellement intronisé le 17 avril 2025, il aura pour mission de mettre en place le projet voulu par le propriétaire, Lionel Peluhet, et le président exécutif, Xavier Bonnafy.

Un ancien dirigeant du PSG et des Girondins de Bordeaux

Après une saison difficile sur le plan sportif pour la première de Lionel Peluhet à sa tête, le Limoges CSP prépare consciencieusement l’avenir, comme en atteste la nomination de Thomas Jacquemier comme directeur exécutif. Le club s’est entretenu avec une centaine de candidats et a donc choisi de confier ce rôle à celui qui a occupé de nombreux postes à responsabilité dans les secteurs du sport et de la communication.

Âgé de 52 ans, Thomas Jacquemier est un financier de formation, diplômé de l’école de commerce et de gestion française de l’EDHEC à Roubaix. Passé par le groupe Canal +, il a déjà été dirigeant dans deux institutions du football français : le Paris Saint-Germain et les Girondins de Bordeaux. Dans la capitale, il a été directeur financier au début des années 2000, travaillant à la structuration du club jusqu’à l’arrivée des Qataris en 2011. Ces dernières années, il a rejoint les Girondins de Bordeaux comme directeur général (2019-2024), avec qui il a traversé les différentes crises internes et plans de sauvetage du club bordelais. Ce dernier est cependant redescendu bas dans l’échelon du foot français, évoluant aujourd’hui en Nationale 2 (4e division).

Replacer le club parmi l’élite du basket français et européen

Ainsi, Thomas Jacquemier est un homme d’expériences, qui va devoir tenter de remettre à flot l’institution Limoges CSP, dont le budget devrait sérieusement augmenter dès la saison prochaine. Le nouveau projet du club devrait être dévoilé début mai.

« L’ambition est de replacer le club parmi l’élite du basket français et européen », explique d’ailleurs le nouveau directeur exécutif sur le site internet du Limoges CSP. « Cela va passer bien sûr par des performances sportives mais aussi économiques pour que le club soit durablement capable d’avoir un modèle économique sain. Et pour cela il va falloir aussi repositionner les revenus du club parmi l’élite, lui apporter une nouvelle dimension avec des engagements plus forts, plus responsable envers sa communauté. »

Présenté jeudi 17 avril aux salariés du club et à l’effectif professionnel du Limoges CSP, Thomas Jacquemier prend dès à présent ses fonctions de directeur exécutif du Cercle Saint-Pierre. « Professionnellement, c’est un très beau projet à piloter, j’ai rarement vu dans ma carrière un projet aussi préparé, partagé et construit, c’est aussi très rassurant d’avoir une vraie feuille de route claire. »