Libéré par Chartres, Thomas Prost arrive à Lorient

Alors que la porte d’un départ lui était grande ouverte depuis l’été dernier, ce qui avait failli être le cas avec Mulhouse (NM1) au cours de la préparation, Thomas Prost (1,80 m, 28 ans) a fini par quitter Chartres, dont il ne rentrait plus dans les plans depuis la montée administrative du club en Pro B.

Paradoxalement, l’enfant de Saint-André-de-Corcy (Ain) a plié bagage au moment où il retrouvait un petit rôle, notamment utilisé 14 minutes contre le SCABB le 7 février, alors qu’il n’avait pas joué du tout entre le 4 octobre et le 25 janvier. Soit près de quatre mois au placard sans problème de santé !

Mais le meneur savait que ce retour sur les parquets n’était que temporaire, suite aux blessures et aux suspensions frappant l’effectif du CCBM. Sollicité par deux clubs bretons de Nationale 1, Lorient et Fougères, il a accepté pendant la trêve la proposition émise par le CEP.

« Je suis content de pouvoir jouer tous les week-ends »

« Lorient cherchait un deuxième meneur : je suis content de retrouver la compétition, de pouvoir jouer tous les week-ends », a-t-il indiqué à L’Écho Républicain. Dans le Morbihan, au sein d’un effectif également modifié par l’arrivée de Gaylord Lobela et les départs de Warren Williams et Jimmy Djimrabaye, il aura pour mission de contribuer à la mission maintien du CEP. Loin de son projet Pro B, Lorient déçoit encore, après avoir été repêché la saison dernière, et aborde la seconde phase avec seulement 17 points au compteur, soit autant que le premier relégable, Poissy.

Champion de Nationale 1 en 2023 avec Rouen, également passé par Besançon et Orchies dans la division, Thomas Prost affiche sept saisons à son actif en NM1. L’an dernier, il valait 5,4 points à 35%, 1,2 rebond et 2,4 passes décisives avec Chartres.