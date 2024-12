Tidjane Salaün s’offre son premier double-double en NBA, des Français maladroits dans l’ensemble

Deux jours après un 0/8 aux tirs qui venait interrompre une belle série, Tidjane Salaün est reparti de l’avant ! Le rookie des Hornets a signé son premier double-double en NBA, cumulant 10 points à 4/10, 10 rebonds et 2 interceptions en 26 minutes.

Seul point noir, et de taille : Charlotte s’est incliné, à domicile, à face à l’un des cancres de la NBA (104-110), Philadelphie, où Guerschon Yabusele a été complet, mais maladroit (7 points à 3/10, 0/6 à 3-points, 12 rebonds, 4 passes décisives, 1 interception et 1 contre). Côté Hornets, Moussa Diabaté a connu un soir sans en sortie de banc : 0 point et 1 rebond en 10 minutes.

Guerschon & Tidjane starters cette nuit ! 🇫🇷@yabusele28 : 7 PTS, 12 REB, 4 AST@TidjaneSalaun : 10 PTS, 10 REB, 2 STL Les 76ers l'emportent 110-104 pic.twitter.com/7ZfkpKUiA3 — NBA France (@NBAFRANCE) December 4, 2024

Victor Wembanyama en est arrivé au point où un 15-13-7 est considéré comme une petite performance de sa part… Mais oui, l’intérieur des Spurs a livré une prestation globalement décevante à Phoenix, muet à la mi-temps et maladroit (6/18 aux tirs, dont 1/9 à 3-points). Incapables de trouver la cible de loin (8/44), San Antonio (qui n’a pas utilisé Sidy Cissoko) s’est incliné 93-104.

Sans surprise, le duel des extrêmes entre Cleveland, leader de la NBA, et Washington, qui n’a plus connu la victoire depuis le 31 octobre, a tourné à la correction. Largement battus par les hommes de Kenny Atkinson (87-118), les Wizards ont connu leur 15e défaite de rang ! Auteur de 6 points à 1/7, 7 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions en 31 minutes, Bilal Coulibaly a incarné les errances de la franchise de D.C. tandis qu’Alexandre Sarr a frôlé le double-double (10 points à 4/10, 9 rebonds, 2 passes décisives, 2 contres, 1 interception et 4 balles perdues en 27 minutes).

Duel de joueurs marqués par Le Mans à Los Angeles, où les Clippers ont aisément battu Portland (127-105) : Nicolas Batum a tout fait sauf marquer (0 point à 0/1, 4 rebonds, 3 passes décisives et 1 contre en 20 minutes), tandis que Rayan Rupert a pu se dégourdir les jambes pendant 14 minutes. Pour un bilan de 3 points à 1/3, 2 rebonds et 4 passes décisives.

De retour de son premier match de G-League (12 points, 6 rebonds et 4 interceptions), Pacôme Dadiet a obtenu 3 minutes de jeu lors du large succès des Knicks face à Orlando (121-106). Il a eu le temps de délivrer une passe décisive.