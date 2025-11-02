Recherche
Betclic Élite

Nouveau stagiaire pro à la JDA Dijon, Tom Audry a joué (et marqué) pour la première fois en Betclic ÉLITE

Betclic ÉLITE - Alors que son avenir était déjà verrouillé jusqu'en 2028 par la JDA Dijon, Tom Audry a paraphé son contrat stagiaire avec un d'avance sur le programme. Il a fêté cela par une première apparition dans le championnat de France, avec un panier à la clef à Bourg-en-Bresse.
00h00
Nouveau stagiaire pro à la JDA Dijon, Tom Audry a joué (et marqué) pour la première fois en Betclic ÉLITE

Les premiers points de Tom Audry

Crédit photo : Cécile Thomas

Dans le court trajet en bus qui ramenait la JDA vers Dijon après son match à Bourg-en-Bresse (81-101), Tom Audry (1,98 m, 18 ans) était peut-être l’un des rares à avoir un maigre sourire samedi soir.

7 minutes à Ékinox

Alors qu’il n’avait encore jamais joué en Betclic ÉLITE, l’enfant de Chaintré a eu droit à sa première apparition au sein du championnat de France (7 minutes), trois semaines après avoir foulé le parquet le temps de deux minutes en FIBA Europe Cup contre Reggio Emilia. Et cette fois, contrairement à ses débuts européens, il a alimenté la marque (2 points), avec un joli drive devant Both Gach à la 35e, tout en y ajoutant 2 passes décisives et un contre sur son coéquipier des Bleuets, Isaac Guedegbe.

Tom AUDRY
Tom AUDRY
2
PTS
0
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
JLB
101 81
JDA

Une belle manière de fêter l’obtention de son contrat stagiaire, qui va lui permettre de faire sauter la limite des cinq apparitions maximum sur la feuille de match en championnat sous le statut de convention de formation (il ne lui en restait désormais plus qu’une).

Tom Audry a fêté sa première apparition professionnelle en Betclic ÉLITE à Bourg-en-Bresse (photo : Cécile Thomas)

Déjà sous contrat jusqu’en 2028

 

Un statut que le vice-champion d’Europe juniors était déjà assuré de disposer entre 2026 et 2028, mais qu’il a su avancer grâce à ses belles performances en présaison au sein de l’effectif de Laurent Legname (4,3 points, 1,2 rebond, 1,3 passe décisive et une belle activité défensive en 15 minutes de moyenne), sans oublier la cascade de blessures qui s’est abattu sur l’effectif professionnel, accélérant l’appel aux membres de l’équipe Espoirs.

« Avec ce qu’il a prouvé en prépa, même si ce ne sont que des amicaux, et s’il continue de le faire, rien ne nous interdit de lui offrir un contrat stagiaire dès cette année », anticipait ainsi le directeur sportif, Fabien Romeyer, auprès du Bien Public, dès le mois d’octobre. C’est désormais chose faite.

PROFIL JOUEUR
Tom AUDRY
Poste(s): Ailier
Taille: 198 cm
Âge: 18 ans (03/09/2007)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Espoirs ELITE
PTS
12,3
#45
REB
4,7
#51
PD
6
#2
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Dijon
Dijon
Suivre
Tom Audry
Tom Audry
Suivre

