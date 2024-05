Tombeuse du Portel, l’ASVEL garde sa 3e place avant la dernière journée

À l’occasion du dernier match à l’Astroballe, l’ASVEL s’est largement imposée face à l’ESSM Le Portel ce dimanche 5 mai (85-70). L’équipe rhodanienne conserve ainsi sa troisième place aux dépens de la JL Bourg avant la dernière journée de championnat.

Un Youssoupha Fall omniprésent porte l’ASVEL

Pourtant privée de Bastien Vautier, l’équipe d’Éric Girard n’a pas démérité. Rapidement menés au score, les Stellistes n’ont rien lâché et se sont appuyés sur l’efficacité d’Edon Maxhuni (18 points) pour recoller à 5 points à la mi-temps (44-39). Mais ce dimanche, rien ne pouvait arriver aux hommes de Pierric Poupet. Portés par un Youssoupha Fall stratosphérique (21 points à 8/8 aux tirs et 6 rebonds), les Villeurbannais ont accéléré au retour des vestiaires pour prendre le large et s’offrir un précieux succès (85-70).

Avant la dernière journée, l’ASVEL reste donc sur le podium. En cas de victoire contre Roanne, Villeurbanne finira la saison à cette 3e place. Son adversaire direct, Bourg-en-Bresse, jouera à Limoges lors de la dernière journée.