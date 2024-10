Tomislav Gabric et Orléans refroidissent Hyères-Toulon

Que Daniel Sackey (6 points à 2/4, 3 rebonds et 4 passes décisives), la nouvelle recrue du HTV, ne s’y habitue pas trop… Ce n’est pas toutes les semaines en Pro B qu’il jouera devant 6 500 spectateurs, comme ce samedi soir au CO’Met. Mais la belle dynamique de l’équipe varoise, également renforcée par le retour de son capitaine Maxim Eugene (6 points à 2/6 en 21 minutes) n’a pas suffi pour briser l’invincibilité à domicile d’Orléans. Victorieux de ses deux derniers matchs, le promu varois s’est incliné 65-78 dans le Loiret.

Une victoire orléanaise bâtie au cours d’un second quart-temps, remporté 24-9 grâce aux assauts répétés de Lee Moore (15 points à 4/8, 2 rebonds et 4 passes décisives) et Tomislav Gabric, l’ancien sniper de l’Élan Chalon, particulièrement rentable (20 points à 6/10 en 26 minutes). Largement en tête à la pause (37-21), l’OLB s’est ensuite montré beaucoup plus permissif, notamment face à un Matéo Bordes enfin tranchant deux semaines après sa mise à l’écart (18 points à 5/6 en 18 minutes), mais n’a pas tout gâché. Ce succès aisé place Orléans dans le bon wagon, à la 5e place, fort d’un bilan de cinq victoires en sept matchs.

FIN DU MATCH OLB : 78

HTV : 65 Victoire de l'OLB ce soir devant plus de 6400 spectateurs à CO'Met !

« On a fait un match sérieux, j’ai félicité les joueurs mais on peut faire mieux », a répété le coach Lamine Kebé après la rencontre, au micro de France Bleu Loiret. « On encaisse seulement 21 points en première mi-temps, mais 44 dans la seconde et c’est beaucoup trop. En revanche, il n’y a pas eu trous d’air par rapport aux premiers matches à domicile. Nous n’avons jamais laissé l’adversaire passer sous la barre des 10 points d’écart. Ce qui montre que nous progressons, que nous gagnons en maturité. »