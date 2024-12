Toujours aussi dominante, Iliana Rupert sort un nouveau match à 37 d’évaluation avec Mersin

Depuis son arrivée en Turquie, Iliana Rupert (1,94 m, 23 ans) enchaîne les cartons offensifs. Sa dernière sortie contre Nesibe Aydin (victoire 87-76) en est une nouvelle preuve. L’intérieure française a largement contribué à cette quatrième victoire consécutive pour Mersin, en marquant 22 points à 7/11 aux tirs (dont 3/3 à 3-points), 10 rebonds, 6 passes décisives, 3 interceptions et 2 contres en 34 minutes, pour une évaluation totale de 37. C’est déjà son troisième match de la saison en 20/10, sur douze disputés en tout. Avec une Marine Fauthoux qui figure déjà dans les meilleures passeuses du championnat turc, elles ont trouvé un environnement où prospérer individuellement. Marine Johannès était aussi dans ce cas avant sa grave blessure à la cheville. Tout n’est cependant pas encore parfait collectivement, puisque Mersin figure en 3e position derrière Fenerbahçe et Galatasaray. En EuroLeague en revanche, elles sont premières de leur groupe et invaincues.

Après trois mois de compétition en championnat, Rupert est déjà la deuxième meilleure marqueuse de KBSL, avec 19,0 points de moyenne à 55,6% aux tirs (dont 57,1% à 3-points). Elle est aussi complète avec 8,4 rebonds, 3,5 passes décisives et 1,8 interception de moyenne. Des chiffres qu’elle n’avait jamais atteints en championnat par le passé, que ce soit avec Bologne ou Bourges. En EuroLeague féminine, elle n’est pas non plus en reste avec plus de 14 points et 8 rebonds de moyenne. De manière générale, elle s’affirme comme une des toutes meilleures intérieures européennes, alors qu’elle est encore loin de son prime à 23 ans. De quoi se montrer auprès de la WNBA, alors que sa Draft par les Golden State Valkyries ce mois-ci ne lui garantit pas encore une place aux États-Unis l’été prochain. Mais son profil d’intérieur moderne peut attirer d’autres franchises pour un comeback.