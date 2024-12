Trois Françaises dans le cinq majeur de l’EuroLeague en décembre avec Rupert, Ayayi et Williams

L’EuroLeague féminine a annoncé ce vendredi les joueuses composant le cinq majeur de ce mois de décembre. Dans lequel ous retrouvons trois françaises : Gabby Williams (Fenerbahçe), Iliana Rupert (CBK Mersin) et Valériane Ayayi (USK Prague). Elles sont accompagnées par Yvonne Anderson (CBK Mersin) et Stephanie Mavunga (Valence).

Cette saison, Gabby Williams réalise un très bon exercice avec 13 points pour 18 d’évaluation en moyenne en EuroLeague. Lors de sa dernière sortie européenne, l’ancienne Villeurbannaise a encore inscrit 20 points. Sa partenaire de sélection, Iliana Rupert, est également l’une des joueuses les plus prolifiques de la compétition avec 14 points de moyenne. Leurs deux équipes turques, Fenerbahçe et Mersin, sont les seules encore invaincues en EuroLeague (8 victoires.

Enfin, à 30 ans, Valériane Ayayi est également toujours aussi productive avec un peu plus de 12 points et presque 7 rebonds de moyenne par match. Preuve de sa très bonne forme du moment, elle a même signé un 2e triple-double cette saison en seulement 19 minutes de jeu dans le championnat de République tchèque (14 points, 11 rebonds et 10 passes décisives).