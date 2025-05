Toujours pas de victoire pour Rachid Meziane, Bria Hartley et Kariata Diaby avec Connecticut

Pour son deuxième match à la tête du Connecticut Sun, Rachid Meziane n’a pas pu empêcher sa franchise de s’incliner une seconde fois à la maison, face aux Las Vegas Aces (62-87). Connecticut est tombé sur une grande A’ja Wilson, revancharde après la défaite des Aces en ouverture de la saison face à New York. La MVP en titre a tout fait au Sun : 22 points, 10 rebonds, 4 passes décisives, 3 interceptions et 2 contres, pour une évaluation de +25.

« On a trop respecté Las Vegas »

L’attaque de Las Vegas a déferlé sur Connecticut d’entrée, notamment par le biais de Wilson et de Jackie Young, auteure de 16 points en 24 minutes. Pour Rachid Meziane, cette mauvaise entame a coûté très cher à son équipe : « On a trop respecté cette équipe de Las Vegas, et donc nous n’avons pas débuté le match en donnant le ton en défense. Elles ont scoré 20 points en première mi-temps juste sur de la deuxième chance, donc on a concédé trop de rebonds offensifs. On n’a pas réussi à ralentir certaines joueuses comme on l’aurait voulu », déplore le technicien français”.

W secured 🤝 Wilson: 22 PTS / 10 REB / 4 AST / 3 STL / 2 BLK

Loyd: 20 PTS / 5 REB / 6-9 3PM

Young: 16 PTS / 5-9 FG

W secured 🤝 Wilson: 22 PTS / 10 REB / 4 AST / 3 STL / 2 BLK

Loyd: 20 PTS / 5 REB / 6-9 3PM

Young: 16 PTS / 5-9 FG

Gray: 12 PTS / 6 REB / 4 AST

Malheureusement, l’averse n’a pas cessé de tomber sur le Sun après ce premier acte. Derrière Wilson et Young, Jewell Loyd a inscrit 20 points à 6/9 à trois points. Côté Connecticut, seule Tina Charles a surnagé, avec 20 points et 5 rebonds en 26 minutes. Bien trop peu pour pallier le manque de défense, pour ne pas dire l’absence à en croire Rachid Meziane : « Ce sont des joueuses de niveau élite. On sait qu’on ne peut pas les stopper mais on voulait les limiter. Ce n’est pas que ça n’a pas marché, mais on n’a pas respecté ça. Encore une fois, nous devons apprendre de ce genre de match ».

Pour essayer de trouver des réponses aux problème posés par les Aces, le coach a fait appel à son banc, à commencer par la Franco-Américaine Bria Hartley (1,73 m, 32 ans). Avec vingt minutes, l’arrière binationale est celle qui a le plus joué parmi la rotation. Moins en réussite au tir qu’au premier match, la vice-championne d’Europe 2019 termine la rencontre avec 7 points, à 2/7 aux tirs, dont 1/4 à trois points. Elle a cherché à compenser sa maladresse en trouvant les bons espaces pour ses coéquipières, en témoignent ses 5 passes décisives.

De son côté, Kariata Diaby (1,93 m, 29 ans) a vu son temps de jeu doubler d’un match à l’autre. La MVP de Wonderligue ressort de la défaite avec 3 points, 3 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception en 13 minutes. Elle est la seule joueuse de Connecticut à terminer la rencontre avec un +/- positif, de +4.

Rachid Meziane et ses joueuses doivent maintenant tout faire pour éviter que l’adage “jamais deux sans trois” se réalise. Ça ne sera pas chose simple, puisqu’ils se rendront dans le Minnesota où le Lynx, favori pour le titre, pourrait bien poursuivre son début de saison canon. Les Aces accueilleront quant à elle Washington, pour stopper l’inattendue bonne dynamique des Mystics.