Toujours pas sélectionnable avec les Bleus, Thomas Heurtel s’éclate en Chine : 47 d’évaluation !

Alors qu’il n’a plus porté le maillot de l’équipe de France depuis l’EuroBasket 2022, Thomas Heurtel (35 ans) s’est encore invité au cœur de la conférence de presse des Bleus jeudi après-midi. En cause, son absence de la première liste de Frédéric Fauthoux alors qu’il n’évolue plus en Russie. Sauf que le nouveau meneur des Shenzhen Leopards n’est toujours pas officiellement sélectionnable en équipe de France. « Il faudrait que le cas individuel de chaque joueur repasse devant le Bureau fédéral avant d’être sélectionnable », a rappelé Boris Diaw. Statut-quo par rapport au mois dernier, donc.

Cela dit, même si le Bureau fédéral avait donné son aval, Frédéric Fauthoux n’aurait certainement pas convoqué l’Héraultais. Le nouveau sélectionneur s’est interdit de faire venir des joueurs de l’autre bout du monde, à l’image d’un Damien Inglis, pourtant un cadre habituel des fenêtres, qui ne fera pas le voyage depuis le Japon. «On a écarté assez rapidement l’idée de faire venir des joueurs de trop loin, notamment en raison d’un décalage horaire important », justifie Boris Diaw. « Il est important d’arriver en forme, sachant qu’on n’a que trois entraînements avant le premier match. Faire 12 ou 14 heures d’avion, enchaîner avec les entraînements et la compétition et refaire 14 heures dans l’autre sens peut représenter un risque de blessure pendant la fenêtre ou même après. Ce genre de voyage et récupérer du décalage horaire, ça prend plusieurs jours. On n’avait pas envie de faire prendre ce risque à ces joueurs. »

31 points, 9 rebonds et 11 passes décisives !

Un principe qui tient pour les fenêtres internationales, mais pas pour les grandes compétitions internationales. Or, Thomas Heurtel a toujours clamé son envie d’être présent à l’EuroBasket 2025, où le creux au poste de meneur, combiné à l’absence programmée de Nolan Traoré pour cause de Draft NBA, pourrait lui permettre d’avoir une carte à jouer. Justement, l’enfant de l’Élan Béarnais a prouvé, dès son troisième match dans le championnat chinois, qu’il en avait encore sous le capot en explosant sa marque référence en carrière (47 d’évaluation !). Alors oui, la CBA est certainement le championnat le plus faible dans lequel il a évolué, ou du moins le plus ouvert aux grosses statistiques, mais les chiffres ont de quoi donner le tournis : 31 points à 8/12, dont 7/9 à 3-points, 9 rebonds, 11 passes décisives et 3 interceptions en 34 minutes face à Jiangsiu (121-100). Pas son record au scoring (35 points avec l’Anadolu Efes Istanbul), mais de loin sa fiche la plus complète en carrière, devant une pointe à 36 d’évaluation en EuroLeague (avec Vitoria en 2014). Une toute autre adversité, certes… Et une autre époque, aussi.