Pas de retour en EuroLeague pour Thomas Heurtel : direction la Chine !

Attendu potentiellement en EuroLeague cette saison, Thomas Heurtel n’y effectuera pas son retour pour le moment. En effet, selon les informations de L’Équipe et BasketNews, le meneur de jeu va tracer sa route vers la Chine. Il se serait engagé avec l’équipe des Shenzhen Leopards.

De nouveau éligible, un possible retour chez les Bleus ?

Au lieu d’un retour au sein de la première compétition européenne, Thomas Heurtel va vivre une nouvelle expérience, sur un continent encore jamais foulé en club. Libéré de son contrat avec Saint-Petersbourg suite à une clause de sortie activée par le Zenith, la possibilité de revoir Thomas Heurtel en EuroLeague était réel. De un car l’Agathois l’avait exprimé, notamment en mars dernier dans un épisode de Deux Nuits Avec. De deux car il a émis le souhait de pouvoir de nouveau réendosser le maillot bleu, lui qui en a été privé pendant deux ans suite à sa présence en Russie. « J’espère avoir une seconde chance », disait-il à EuroHoops tout récemment, fin août.

À 35 ans, Thomas Heurtel s’est montré encore productif offensivement sur la saison écoulée (13,4 points à 44,9% de réussite aux tirs, dont 38,5% à 3-points, 2,3 rebonds et 7,4 passes décisives pour 2,5 balles perdues en 25 minutes sur 45 rencontres). Désormais éligible du fait de son départ de Russie, l’anonymat du championnat chinois en Europe et sa compétitivité relative ne risquent cependant pas de jouer en la faveur du quadruple médaillé international (champion d’Europe 2013, bronze au Mondial 2014, argent aux Jeux olympiques 2021 et à l’EuroBasket 2022). À moins peut-être que Thomas Heurtel ait les faveurs du nouveau sélectionneur des Bleus, qui doit être annoncé fin septembre.