Toulouse et Chartres qualifiés en finale des playoffs de LF2

Toulouse et Chartres se sont qualifiés en finale des playoffs de Ligue 2 Féminine (LF2) ce mercredi 24 avril. Vainqueurs au match aller à Aulnoye et Montbrison, les deux équipes ont confirmé à domicile lors du match retour.

Devant ses 2 950 spectateurs du Colisée flambant neuf, Chartres a largement dominé Montbrison après une première mi-temps équilibrée (38-36). Celles qui sont surnommées les Bluelights ont sauté à la gorge des Ligériennes au retour des vestiaires (22-10 dans le troisième quart-temps). Portées par leur collectif (24 passes décisives) et leur belle adresse à 3-points (11/22), les joueuses de Benoît Marty ont fini à +19 (80-61). Avec l’avantage du terrain, elles défieront donc Toulouse en finale.

Grosse ambiance au Colisée de #Chartres pour une superbe victoire de l’équipe de basket féminin, qui va en finale des plays-off ! À nous la Ligue 1 💪💪💪 pic.twitter.com/8lPzbb3XVZ — Rémi MARTIAL (@remimartial) April 24, 2024

Nicole Enabosi intenable pour Aulnoye

Mais l’avantage du terrain, le TMB n’en a pas eu besoin en quarts de finale face à Mondeville puis en demi-finales contre Aulnoye, le leader de la saison régulière. Là-aussi, c’est dans le troisième quart-temps que la différence s’est faite (22-10). En s’appuyant sur le duo intérieur Catherine Mosengo-Masa (15 points à 7/8 aux tirs, 3 rebonds et 3 passes décisives pour 18 d’évaluation en 25 minutes) – Nicole Enabosi (22 points à 5/8, 16 rebonds, 8 passes décisives, 10 fautes provoquées et 2 interceptions pour 40 d’évaluation en 37 minutes), les Toulousaines ont grimpé à +14 après 28 minutes de jeu (59-45).

Mais sous l’impulsion du trio Marion Hériaud (15 points à 4/9 et 4 passes décisives en 18 minutes) – Ramouna Vitta (6 points et 10 rebonds en 25 minutes) – Mariama Daramy (11 points et 5 rebonds en 30 minutes), les Nordistes ont recollé. Fleur Devillers (18 points à 7/14, 2 rebonds et 2 passes décisives en 38 minutes) a même ramené Aulnoye à -1 à 5 minutes de la fin (64-63). Mais le duo étasunien Japreece Dean (19 points à 6/18, 4 rebonds et 3 passes décisives en 35 minutes) – Nicole Enabosi a refait l’écart et le TMB a conservé son avantage en étant précis sur la ligne des lancers francs (12/14 lors du dernier quart-temps, 20/26 au final).