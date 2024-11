« Tous coupables » à la SIG Strasbourg, où « quelque chose doit changer »

Le soleil qui régnait à Strasbourg il y a encore quatre jours a vite été chassé… Vendredi soir, la SIG accueillait Le Portel avec l’envie de poursuivre sa belle série. Las, les Alsaciens sont tombés de haut (75-76, a.p.) et ont récidivé mardi en Coupe chez un pensionnaire de Pro B, de nouveau battus en prolongation (86-94). Par conséquent, l’équipe de Laurent Vila perd sa seule respiration extra-Betclic ÉLITE de la saison, et ne retournera pas à Bercy disputer une troisième finale en quatre saisons.

De retour à l’Élan Béarnais, où il a occupé tous les postes pendant de nombreuses années, l’entraîneur strasbourgeois a esquissé un constat d’échec en conférence de presse. Et a quasiment tiré la sonnette d’alarme pour la première fois de la saison.

« Ce qu’on n’a pas bien géré c’est le début et la fin du match. Quand on commence le match avec 7-0, qu’on sait qu’il ne faut surtout pas laisser le score partir, qu’on sait qu’on est vraiment ici pour gagner et s’imposer, on sait que ça sera dur. On a une défense qui est trop laxiste à ce moment-là et qui donne des paniers faciles. De la part de Pau, il y a eu plus d’intensité. Que ce soit sur l’activité défensive, traverser le terrain pour avoir du jeu rapide et de l’agressivité. On les laisse se mettre vraiment bien dans le match, avec un écart de point. Avec le temps on revient, on est à égalité, on passe devant mais comme lors du match face au Portel, on gère très mal les dernières minutes et les dernières possessions, parce qu’on se précipite et on n’exécute pas nos systèmes de jeu. Il y a des initiatives qui ont été prises et qui nous coûtent cher. C’est dommage parce que c’est la fin de notre aventure cette année en Coupe de France. Je trouve que c’était un peu similaire par rapport au match face au Portel finalement. On va chacun changer des choses, chacun dans sa préparation, moi dans le plan de jeu, peut-être dans la construction du cinq et des rotations. De toutes façons, si on veut que les résultats changent, il faut que quelque chose change aussi, au niveau de notre approche, des rotations, tout simplement. On est tous coupables et moi le premier, c’est un tout. »