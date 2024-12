Le HTV glace Pau, Caen dans le Top 4, Blois décroche : tout ce qu’il faut retenir de la 15e journée de Pro B

Quelque chose semble s’être cassé à Blois… Après avoir produit « une bouillie de basket » la semaine dernière contre Poitiers (71-78), l’ADA a cette fois complètement coulé à Rouen, encaissant sa plus lourde défaite de la saison (74-98). Avec neuf joueurs entre 8 et 13 points, le collectif normand, tant fantasmé en début de saison, semble en revanche (enfin) être devenu réalité. En deux rencontres, le RMB présente une ardoise largement bénéficiaire : +57, après la correction infligée à Champagne Basket (100-67).

Orléans et Roanne gardent le rythme

Un résultat qui fait les affaires de plusieurs clubs, à commencer par le leader Boulazac (12v-3d), difficile vainqueur à Évreux (75-69). En contenant E.J. Day (21 points) à seulement 5/15 aux tirs, les coéquipiers d’Ousman Krubally (21 points à 9/11, 11 rebonds et 3 passes décisives) ont évité de subir le même sort qu’Orléans, défait par l’ALM plus tôt dans la semaine. L’OLB s’est pourtant superbement repris lors d’un choc de tableau à Aix-Maurienne, faisant valoir une attaque pétaradante (115-96) avec une incroyable ligne arrière : 29 points à 8/11 en 21 minutes pour Lee Moore, 19 points en 18 minutes pour Rudy Demahis-Ballou. De même, Roanne s’est baladé contre Vichy (97-72) avec 23 unités de Shawn Tanner. Ces trois clubs distancent tous Blois de deux longueurs.

Derrière, toujours membre du Top 4, Caen continue son formidable parcours. À Chartres, le CBC a aisément remporté un duel des promus contre Chartres (83-63) et a démontré que toutes les équipes venant de NM1 n’étaient pas logées à la même enseigne. Le CCMB est d’ailleurs un peu seul dans sa galère, parmi les nouveaux arrivants, puisque Hyères-Toulon a signé l’un des gros coups de la journée en climatisant le Palais des Sports de Pau. Pour la première de l’ex-béarnais Hamady Ndiaye (4 points et 1 rebond en 8 minutes), le HTV a résisté au retour de l’EBPLO (76-72).

Fos et Antibes n’y arrivent plus

Un peu plus bas, Fos-Provence et Champagne Basket ne cessent de s’enfoncer. Malgré l’inauguration d’une nouvelle tribune, les BYers ont concédé leur septième revers en huit rencontres (63-80), lors d’un duel d’équipes en souffrance face au SCABB de Badr Moujib (23 points à 9/11 et 8 rebonds) tandis que l’union marnaise, avec seulement sept professionnels à Gries, s’est largement inclinée face à l’Alliance Sport Alsace (101-76), qui a brisé une série de trois défaites de rang à domicile. Si Antibes n’est pas aussi profond au classement, les Sharks risquent bien de s’y enfoncer à force d’enchaîner les défaites. Les hommes de J.D. Jackson ont été battus pour la quatrième fois de rang (72-80 à Denain), victimes du festival Neftali Difuidi (22 points à 8/12).

Enfin, dans le fond de classement, statut-quo dans la zone rouge, et aux environs. Pour cause, 14e, le HTV est l’équipe la moins bien classée ressortie victorieuse ce vendredi. La zone rouge est toujours occupée par Chartres et Nantes, qui n’a pas su confirmer ses récentes bonnes intentions à Poitiers. Malmené par l’inévitable Jonathan Jeanne (25 points à 9/12 et 10 rebonds), de retour après sa blessure, le NBH s’est laissé aller à une soirée portes ouvertes (88-103).