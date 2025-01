Tout ce qu’il faut savoir sur le Young Star Game, un rendez-vous inédit

Pour la première fois en France, le Young Star Game réunira ce mardi 21 janvier à 20 h 30 les meilleurs jeunes talents du basket hexagonal. Cet événement organisé au Palais des Sports Marcel-Cerdan, à Levallois-Perret, met en lumière les futurs espoirs de la Draft NBA mais pas que. Voici tout ce qu’il faut savoir pour ne rien manquer de cette première édition.

Une vitrine pour les pépites françaises

Le Young Star Game, nouvelle initiative de la Ligue Nationale de Basket (LNB), a pour objectif de donner une visibilité accrue aux jeunes talents de Betclic Élite, Pro B et du Pôle France. Sous la houlette de deux figures légendaires du basket français, Moustapha Sonko et Antoine Rigaudeau, vingt espoirs âgés de 15 à 21 ans s’affronteront dans un format compétitif, loin d’un simple match de gala.

Parmi les joueurs à suivre, Noah Penda (Le Mans), Mohamed Diawara (Cholet) ou encore Mohamed Diakité (Saint-Quentin) sont déjà dans le viseur des franchises NBA pour cette année ou celle à venir, alors que des prospects amenés à être draftés plus tard, comme Nathan Soliman (2,01 m, 15 ans), leur feront face. Ces derniers auront l’occasion de briller devant pas moins de 27 scouts, représentant 20 des 30 franchises NBA, présents pour observer les futurs prospects.

Un programme complet et professionnel

En plus du match, les joueurs ont participé à un combine, une série de tests physiques et techniques, rappelant les évaluations réalisées avant la Draft NBA. Mohamed Diawara, ailier de Cholet, a confié à L’Équipe : « C’est une belle opportunité de se montrer et un excellent entraînement pour le combine NBA. »

L’événement s’inscrit également dans la dynamique des NBA Paris Games, qui attirent l’attention mondiale sur le basket en France cette semaine. Comme l’explique Philippe Ausseur, président de la LNB : « Cet événement montre que la France est le meilleur endroit pour terminer sa formation. »

Zacharie était hier après-midi à la Ledger Combine avant de participer aujourd'hui au Young Star Game !#GoSLUC pic.twitter.com/8VUmfP3N0l — SLUC Nancy Basket (@SLUCbasketNancy) January 21, 2025

Les équipes



Team Rigaudeau : Diakité (Saint-Quentin), Dufeal (Vichy), Fischer (Nanterre), Houindo (Pôle France), Lemoine (Strasbourg), Leray (La Rochelle), Penda (Le Mans), Trefle (Strasbourg), Soliman (Pôle France), Towo-Nansi (Cholet).

: Diakité (Saint-Quentin), Dufeal (Vichy), Fischer (Nanterre), Houindo (Pôle France), Lemoine (Strasbourg), Leray (La Rochelle), Penda (Le Mans), Trefle (Strasbourg), Soliman (Pôle France), Towo-Nansi (Cholet). Team Sonko : Boisdur (Gravelines), De Sousa (Cholet), Diawara (Cholet), Domon (Gravelines), Kamardine (Dijon), Kouakou-Heugue (Pôle France), Malwaya (Châlons-Reims), Mbiya (Asvel), Perrin (Nancy), Yimga-Moukouri (Pôle France).

Les entraîneurs Guillaume Vizade (Le Mans) et Mickael Hay (Pau) assureront la direction technique des équipes.

Un concours à 3-points en marge de la rencontre

Ilias Kamardine (1,93 m, 21 ans) de la JDA Dijon, Roman Domon (2,07 m, 19 ans) et Evan Boisdur (1,82 m, 19 ans) du BCM Gravelines-Dunkerque ainsi que Matheo Leray (1,83 m, 21 ans) de La Rochelle s’affronteront lors d’un concours à 3-points au cours de la soirée.

À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le Young Star Game ?