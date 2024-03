Travis Munnings a repris avec l’Élan béarnais

Travis Munnings a effectué son retour à la compétition ce mercredi 13 mars à l’occasion de la victoire contre Denain en match avancé de la 24e journée de Pro B.

Victime d’une fracture ouverte du petit doigt de la main gauche deux mois plus tôt contre Nantes, le poste 4/3 a joué 27 minutes alors que l’ailier-fort Landing Sané et l’ailier Arthur Bruyas étaient eux blessés. L’ancien joueur de Boulazac a marqué 14 points à 4/11 à 3-points, pris 4 rebonds, donné 2 épasses décisives et commis 5 fautes. Un retour intéressant qui permet à l’EBPLO de se stabiliser dans le Top 8 avec une 13e victoire en 24 matches.

Travis Munnings permettra à l’Elan béarnais de disposer d’une rotation de plus pour le Top 8 de la Coupe de France, que son équipe dispute ce week-end à Trélazé.