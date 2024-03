Tyson Ward (Paris) avant la demi-finale contre Londres : « Beaucoup de pression pour les deux équipes »

Le Paris Basketball va disputer la première demi-finale d’EuroCup de sa jeune histoire. Coïncidence ou non, c’est face à une équipe à l’ambition également élevée sur le plan européen, les Londres Lions, que le club de la capitale française va faire face. Présentes dans le même groupe A, les deux équipes ont donc déjà pu se jouer deux fois cette saison, pour un même vainqueur : Paris. Mais la première confrontation à Londres avait été épique, avec une double prolongation à l’arrivée. L’ailier parisien Tyson Ward, pour le compte du site officiel de l’EuroCup, est revenu sur la série à venir.

« Avec si peu de temps, c’est assez remarquable pour les deux équipes d’être en mesure de réaliser un tel exploit [présence dans le dernier carré de l’EuroCup]. Je sais qu’ils ont des gars qui sont excités à l’idée de jouer en demi-finale et je sais que nous le sommes aussi. Au fil de l’année, j’en ai appris un peu plus sur la rivalité. Et je pense qu’avec une telle rivalité maintenant, ce sera une très bonne série. »