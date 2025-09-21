Ugo Doumbia, finaliste malheureux avec Le Mans face à Monaco : “On n’a pas joué notre meilleur basket”

Impuissants. C’est le sentiment amer restant dans la bouche des Manceaux à l’issue de la finale de SuperCoupe perdue face à Monaco, sur le court Philippe Chatrier de Roland Garros. Les joueurs de Guillaume Vizade ont notamment payé leur mauvais début de rencontre, comme l’analyse Ugo Doumbia en après-match.

“On n’a pas joué notre meilleur basket”, regrette-t-il. “Monaco a joué un bon basket dès le début du match et nous est rentré dedans. On n’a pas su répondre. Si on commence mal le match contre une équipe comme ça et qu’elle commence à mettre de l’écart, c’est dur de revenir derrière. On a laissé passer des actions bêtes surtout en début de match”.

« Leur défense nous est rentrée dedans »

Au-delà d’une certaine maladresse qui a saupoudré le match, Ugo Doumbia ressort la défense comme étant le secteur clé de la rencontre. “On a été sur un faux rythme mais leur défense nous est aussi rentrée dedans. Ils se sont mis en confiance en attaque, c’est ce qui leur permis de bien défendre derrière. Ils ont aussi eu beaucoup de secondes chances, car on n’a pas su sécuriser les rebonds défensifs. Et nous à l’inverse en attaque, on a concédé beaucoup de pertes de balles dès le début du match, c’est compliqué de bien jouer comme ça…”

Pour le MSB, pas le temps de s’apitoyer car “le championnat reprend la semaine prochaine”, rappelle le jeune joueur arrivé de Vichy cet été, qui sait cette défaite riche en enseignements. “On se remet la tête focus pour vendredi prochain. Ça aurait été cool de remporter ce nouveau tournoi mais on se prépare et on est prêt pour la reprise. Il y a toujours un bilan à faire. C’est aussi dans le négatif que l’on voit les problématiques à changer. C’est bien justement de passer par des moments comme ceux-là en présaison pour savoir ce qu’il faut ajuster. En demi-finale face à Paris aussi on a vu des bonnes et des mauvaises choses : on va essayer de ressortir des éléments du week-end, autant dans la victoire que dans la défaite”.