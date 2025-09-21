Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Supercoupe LNB

Ugo Doumbia, finaliste malheureux avec Le Mans face à Monaco : “On n’a pas joué notre meilleur basket”

SUPERCOUPE LNB - Battu en finale par l’AS Monaco, le Manceau Ugo Doumbia est revenu à chaud sur les raisons de la large défaite du MSB à Roland Garros face à l’ogre monégasque, qui leur “est rentré dedans dès le début du match”.
|
00h00
Résumé
Écouter
Ugo Doumbia, finaliste malheureux avec Le Mans face à Monaco : “On n’a pas joué notre meilleur basket”

Ugo Doumbia et le MSB ont été sèchement battus par Monaco en finale de SuperCoupe LNB.

Crédit photo : Julie Dumélié

Impuissants. C’est le sentiment amer restant dans la bouche des Manceaux à l’issue de la finale de SuperCoupe perdue face à Monaco, sur le court Philippe Chatrier de Roland Garros. Les joueurs de Guillaume Vizade ont notamment payé leur mauvais début de rencontre, comme l’analyse Ugo Doumbia en après-match.

LIRE AUSSI
L’AS Monaco a dominé de la tête et des épaules Le Mans en finale de SuperCoupe LNB, et soulève donc son premier trophée de la saison.
Monaco surclasse Le Mans et remporte la SuperCoupe LNB 2025 – BeBasket
Rédaction

“On n’a pas joué notre meilleur basket”, regrette-t-il. “Monaco a joué un bon basket dès le début du match et nous est rentré dedans. On n’a pas su répondre. Si on commence mal le match contre une équipe comme ça et qu’elle commence à mettre de l’écart, c’est dur de revenir derrière. On a laissé passer des actions bêtes surtout en début de match”.

« Leur défense nous est rentrée dedans »

Au-delà d’une certaine maladresse qui a saupoudré le match, Ugo Doumbia ressort la défense comme étant le secteur clé de la rencontre. “On a été sur un faux rythme mais leur défense nous est aussi rentrée dedans. Ils se sont mis en confiance en attaque, c’est ce qui leur permis de bien défendre derrière. Ils ont aussi eu beaucoup de secondes chances, car on n’a pas su sécuriser les rebonds défensifs. Et nous à l’inverse en attaque, on a concédé beaucoup de pertes de balles dès le début du match, c’est compliqué de bien jouer comme ça…”

Pour le MSB, pas le temps de s’apitoyer car le championnat reprend la semaine prochaine”, rappelle le jeune joueur arrivé de Vichy cet été, qui sait cette défaite riche en enseignements. “On se remet la tête focus pour vendredi prochain. Ça aurait été cool de remporter ce nouveau tournoi mais on se prépare et on est prêt pour la reprise. Il y a toujours un bilan à faire. C’est aussi dans le négatif que l’on voit les problématiques à changer. C’est bien justement de passer par des moments comme ceux-là en présaison pour savoir ce qu’il faut ajuster. En demi-finale face à Paris aussi on a vu des bonnes et des mauvaises choses : on va essayer de ressortir des éléments du week-end, autant dans la victoire que dans la défaite”.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Le Mans
Le Mans
Suivre
LNB
LNB
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Supercoupe LNB
00h00Vassilis Spanoulis savoure les premiers pas de son AS Monaco 25-26 : « Nous avons joué de la manière dont je conçois le basket »
Supercoupe LNB
00h00L’AS Monaco reçu quatre sur quatre à Roland Garros : « On veut marcher sur les traces de Rafael Nadal » en sourit Elie Okobo
Supercoupe LNB
00h00Ugo Doumbia, finaliste malheureux avec Le Mans face à Monaco : “On n’a pas joué notre meilleur basket”
Mike James pose avec son trophée de MVP de la SuperCoupe LNB 2025
Betclic ELITE
00h00Mike James élu MVP de la première SuperCoupe LNB 2025
L'AS Monaco a remporté la SuperCoupe LNB 2025
Supercoupe LNB
00h00Monaco surclasse Le Mans et remporte la SuperCoupe LNB 2025
Assemian Moularé s'est ecnore distingué contre Naples
Betclic ELITE
00h00JL Bourg : retour gagnant pour Frédéric Fauthoux face à Naples
Supercoupe LNB
00h00Yakuba Ouattara, capitaine d’un Paris Basketball « encore en préparation » battu par Boulazac en petite finale de SuperCoupe LNB
Supercoupe LNB
00h00Après la victoire contre Paris, Alexandre Ménard (Boulazac) a vu « beaucoup de garçons être prêts à aller à la guerre »
Supercoupe LNB
00h00Léopold Cavalière et le Paris Basketball battus en petite finale par Boulazac : “Au-delà du résultat, on n’a pas réussi à performer”
Supercoupe LNB
00h00L’incroyable retournement de situation de Boulazac face à Paris qui s’offre la petite finale de la SuperCoupe LNB
1 / 0
Livenews NBA
Kevin Durant veut aller chercher une médaille d'or à domicile
NBA
00h00Kevin Durant vise les Jeux olympiques 2028 pour une cinquième médaille d’or
NBA
00h00Trop de promesses, pas encore de consécration : le retour frustrant des Knicks au sommet
Mohamed Diawara avec New York à la Summer League
NBA
00h00Mohamed Diawara devrait bien signer son contrat rookie avec les Knicks
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes va faire le camp de présaison des Cleveland Cavaliers
Frédéric Fauthoux était l'invité du Super Moscato Show ce vendredi
NBA
00h00Frédéric Fauthoux comprend l’absence de Victor Wembanyama et espère le revoir en 2027
NBA
00h00Blessé à l’EuroBasket, Bilal Coulibaly a été opéré du pouce !
NBA
00h00Les ennuis continuent pour cette superstar NBA : nouvelles révélations explosives dans une affaire de fraude à 30 millions de dollars
Le 7 juillet 2025, Noa Essengue a été présenté au public du Chicago White Sox contre les Toronto Blue Jays au Rate Field.
NBA
00h00[Vidéo] Process Corporation présente Noa Essengue, plus haut Français de la Draft NBA 2025
NBA
00h00Déménagement en NBA ! Las Vegas perd gros pour la Cup
NBA
00h00La NBA change une règle cruciale : une révolution pour un spectacle garanti et des joueurs protégés
1 / 0