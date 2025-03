Un an et demi après, Benoît Mangin a rejoué un match officiel, avec Le Havre

NM1 - Recrue phare du Havre à l'été 2024, Benoît Mangin a enfin pu jouer son premier match officiel avec le STB Le Havre fin février 2025. Cela faisait un an et demi que le meneur n'avait plus joué un match officiel.