ELITE 2

Un ancien joueur de Monaco signé par La Rochelle ?

ELITE 2 - Coup dur pour le Stade Rochelais Basket : Babacar Mbye, pivot de 2,13 m, est blessé aux adducteurs et indisponible jusqu’en décembre. Pour le remplacer, le club relégué en Élite 2 songe à l’ancien Espoir de Monaco Jordan Ratton, selon Sud Ouest.
00h00
Un ancien joueur de Monaco signé par La Rochelle ?

Jordan Ratton pourrait rejoindre le Stade rochelais

Crédit photo : Orléans Loiret Basket

Babacar Mbye (2,15 m, 23 ans) sera éloigné des parquets jusqu’à la fin de l’année 2025. Le pivot du Stade Rochelais Basket, relégué en Élite 2, souffre d’une blessure aux adducteurs. Pour pallier cette absence, le club songe à recruter Jordan Ratton, ancien Espoir de Monaco, selon Sud Ouest.

Une tuile pour La Rochelle

Relégué de Betclic ÉLITE, le Stade Rochelais Basket avait fait de Babacar Mbye une pièce importante de son effectif pour rebondir en Élite 2. Mais l’intérieur gambien, touché aux adducteurs, ne rejouera pas avant décembre. Ce forfait pousse le staff maritime à chercher rapidement un pigiste médical.

Jordan Ratton comme solution

D’après Sud Ouest, le nom de Jordan Ratton (2,02 m, 23 ans) figure en haut de la short list rochelaise. Passé par le centre de formation de Monaco et international U16 puis U18 avec la Principauté, l’ailier-fort est capable d’évoluer au poste 4 et de dépanner en 5.

PROFIL JOUEUR
Jordan RATTON
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 202 cm
Âge: 23 ans (16/12/2001)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / ELITE 2
PTS
4,9
#208
REB
3
#120
PD
0,7
#218

Déjà une expérience professionnelle

Ratton sort d’une saison à Denain, en ex-Pro B, où il a disputé 29 rencontres pour 4,9 points et 3 rebonds de moyenne en 13 minutes de jeu (6,3 d’évaluation). Avant cela, il avait découvert la deuxième division allemande avec les Artland Dragons pendant une saison et demie.

Le Stade Rochelais pourrait officialiser rapidement son arrivée afin de lancer la saison avec un secteur intérieur renforcé.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
