Un ancien joueur de Monaco signé par La Rochelle ?

Babacar Mbye (2,15 m, 23 ans) sera éloigné des parquets jusqu’à la fin de l’année 2025. Le pivot du Stade Rochelais Basket, relégué en Élite 2, souffre d’une blessure aux adducteurs. Pour pallier cette absence, le club songe à recruter Jordan Ratton, ancien Espoir de Monaco, selon Sud Ouest.

Une tuile pour La Rochelle

Relégué de Betclic ÉLITE, le Stade Rochelais Basket avait fait de Babacar Mbye une pièce importante de son effectif pour rebondir en Élite 2. Mais l’intérieur gambien, touché aux adducteurs, ne rejouera pas avant décembre. Ce forfait pousse le staff maritime à chercher rapidement un pigiste médical.

Jordan Ratton comme solution

D’après Sud Ouest, le nom de Jordan Ratton (2,02 m, 23 ans) figure en haut de la short list rochelaise. Passé par le centre de formation de Monaco et international U16 puis U18 avec la Principauté, l’ailier-fort est capable d’évoluer au poste 4 et de dépanner en 5.

PROFIL JOUEUR Jordan RATTON Poste(s): Ailier Fort Taille: 202 cm Âge: 23 ans (16/12/2001) Nationalités: Stats 2024-2025 / ELITE 2 PTS 4,9 #208 REB 3 #120 PD 0,7 #218

Déjà une expérience professionnelle

Ratton sort d’une saison à Denain, en ex-Pro B, où il a disputé 29 rencontres pour 4,9 points et 3 rebonds de moyenne en 13 minutes de jeu (6,3 d’évaluation). Avant cela, il avait découvert la deuxième division allemande avec les Artland Dragons pendant une saison et demie.

Le Stade Rochelais pourrait officialiser rapidement son arrivée afin de lancer la saison avec un secteur intérieur renforcé.