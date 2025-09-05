Un Biélorusse complète l’effectif de l’ASA pour la saison 2025-2026

L’Alliance Sport Alsace (ASA) a officialisé l’arrivée de Yauhen Massalski (2,09 m, 26 ans) pour compléter son effectif 2025-2026. Le pivot biélorusse, né le 25 mars 1999 à Minsk, apportera son expérience américaine et ses qualités défensives aux Alsaciens.

Un parcours de formation international remarquable

Yauhen Massalski a débuté sa formation en Biélorussie avant de rejoindre le prestigieux centre de formation du club lituanien de Rytas Vilnius durant sa jeunesse. Ses performances remarquées lors des tournois U18 de l’EuroLeague (ANGT) lui ont ouvert les portes des États-Unis, où il a intégré l’Université de San Diego.

Après trois saisons en Californie du Sud, le jeune pivot a poursuivi son cursus à l’université de San Francisco. C’est lors de sa dernière année universitaire qu’il s’est véritablement révélé, s’imposant comme l’un des meilleurs rebondeurs et défenseurs de la conférence WCC avec des moyennes impressionnantes de 13,5 points, 9,4 rebonds et 1,6 contre par match.

Une expérience professionnelle prometteuse en G-League

Fort de ses performances au niveau universitaire, Yauhen Massalski a lancé sa carrière professionnelle en G-League, la ligue de développement de la NBA. Il a d’abord évolué avec les Austin Spurs avant de rejoindre les San Diego Clippers durant la saison 2024-2025.

Malgré un temps de jeu limité à 14 minutes par match, le pivot biélorusse a affiché des statistiques solides avec 4,1 points et 5,2 rebonds de moyenne. Son efficacité près du panier s’est particulièrement démarquée avec un excellent pourcentage de réussite de 52,5% au tir, témoignant de sa finition dans la raquette.

Pivot mobile et actif au rebond, Yauhen Massalski possède également un bon timing défensif qui devrait apporter une nouvelle dimension à l’ASA, finaliste des barrages d’ELITE 2. Son profil complémentaire à l’effectif existant renforce les ambitions alsaciennes pour une saison qui s’annonce très exigeante. L’Alliance Sport Alsace (ASA) mise sur cette recrue internationale pour consolider sa raquette et poursuivre ses objectifs sportifs. Il est le deuxième joueur biélorusse à venir jouer en Alsace après Artsiom Parakhouski, joueur de la SIG Strasbourg en 2019-2020.