Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Un Biélorusse complète l’effectif de l’ASA pour la saison 2025-2026

ELITE 2 - Yauhen Massalski rejoint l'Alliance Sport Alsace. Le pivot biélorusse de 26 ans, formé en NCAA et passé par la G-League, vient compléter l'effectif des finalistes de Pro B pour la saison 2025-2026.
|
00h00
Résumé
Écouter
Un Biélorusse complète l’effectif de l’ASA pour la saison 2025-2026

Yauhen Massalski en NCAA, contre Gonzaga

Crédit photo : © James Snook-Imagn Images

L’Alliance Sport Alsace (ASA) a officialisé l’arrivée de Yauhen Massalski (2,09 m, 26 ans) pour compléter son effectif 2025-2026. Le pivot biélorusse, né le 25 mars 1999 à Minsk, apportera son expérience américaine et ses qualités défensives aux Alsaciens.

Un parcours de formation international remarquable

Yauhen Massalski a débuté sa formation en Biélorussie avant de rejoindre le prestigieux centre de formation du club lituanien de Rytas Vilnius durant sa jeunesse. Ses performances remarquées lors des tournois U18 de l’EuroLeague (ANGT) lui ont ouvert les portes des États-Unis, où il a intégré l’Université de San Diego.

Après trois saisons en Californie du Sud, le jeune pivot a poursuivi son cursus à l’université de San Francisco. C’est lors de sa dernière année universitaire qu’il s’est véritablement révélé, s’imposant comme l’un des meilleurs rebondeurs et défenseurs de la conférence WCC avec des moyennes impressionnantes de 13,5 points, 9,4 rebonds et 1,6 contre par match.

Une expérience professionnelle prometteuse en G-League

Fort de ses performances au niveau universitaire, Yauhen Massalski a lancé sa carrière professionnelle en G-League, la ligue de développement de la NBA. Il a d’abord évolué avec les Austin Spurs avant de rejoindre les San Diego Clippers durant la saison 2024-2025.

Malgré un temps de jeu limité à 14 minutes par match, le pivot biélorusse a affiché des statistiques solides avec 4,1 points et 5,2 rebonds de moyenne. Son efficacité près du panier s’est particulièrement démarquée avec un excellent pourcentage de réussite de 52,5% au tir, témoignant de sa finition dans la raquette.

Pivot mobile et actif au rebond, Yauhen Massalski possède également un bon timing défensif qui devrait apporter une nouvelle dimension à l’ASA, finaliste des barrages d’ELITE 2. Son profil complémentaire à l’effectif existant renforce les ambitions alsaciennes pour une saison qui s’annonce très exigeante. L’Alliance Sport Alsace (ASA) mise sur cette recrue internationale pour consolider sa raquette et poursuivre ses objectifs sportifs. Il est le deuxième joueur biélorusse à venir jouer en Alsace après Artsiom Parakhouski, joueur de la SIG Strasbourg en 2019-2020.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
ELITE 2
ELITE 2
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
dazn liga endesa
Liga Endesa
00h00DAZN acquiert les droits de diffusion du championnat d’Espagne, la Liga Endesa
Yauhen Massalski en NCAA, contre Gonzaga
ELITE 2
00h00Un Biélorusse complète l’effectif de l’ASA pour la saison 2025-2026
BFM peut-il venir compléter l'offre DAZN pour la Betclic ELITE
Betclic ELITE
00h00Bientôt du basket en clair sur les antennes de BFM ?
Manu Lecomte a marqué le panier de la victoire pour la Belgique
EuroBasket
00h00Manu Lecomte offre la victoire à la Belgique sur un game winner face à la Pologne
Giannis Antetokounmpo et la Grèce ont sorti le tenant du titre, l'Espagne
EuroBasket
00h00Le tableau des phases finales de l’EuroBasket 2025
Tornike Shengelia et la Géorgie présentent un gros potentiel dans cet EuroBasket 2025
EuroBasket
00h00La France opposée à la Géorgie en 1/8e de l’Euro ; l’Espagne éliminée !
Kóstas Papanikoláou et la Grèce ont eu chaud contre l'Espagne
NBA
00h00La Grèce élimine l’Espagne, tenante du titre de l’EuroBasket
Nemanja Nedović avec l'Etoile Rouge de Belgrade en 2024
Betclic ELITE
00h00Nemanja Nedović, un grand talent de plus à Monaco ?
L'Italie a dominé dans la raquette
EuroBasket
00h00L’Italie termine la phase de groupes de l’EuroBasket avec une quatrième victoire consécutive
EuroLeague
00h00Propriétaire emblématique de l’Olimpia Milan, Giorgio Armani s’est éteint à 91 ans
1 / 0
Livenews NBA
Kóstas Papanikoláou et la Grèce ont eu chaud contre l'Espagne
NBA
00h00La Grèce élimine l’Espagne, tenante du titre de l’EuroBasket
NBA
00h00La NBA revolutionne le All-Star Game 2026 : USA vs Monde, l’avenir de l’événement qui rassemble les superstars ?
NBA
00h00Dallas sort le chéquier pour l’une de ses stars : près de 100 millions de dollars pour ce joueur majeur du parcours jusqu’aux Finales NBA
NBA
00h00Michael Jordan et la NBA pleurent la disparition d’une légende du basket, un Hall of Famer qui a changé l’image de la Ligue à tout jamais
NBA
00h00Des dizaines de millions de dollars de fraude : une superstar NBA dans la tourmente après d’étonnantes révélations !
champion nba fenerbahçe
NBA
00h00Un champion NBA 2020 serait en route vers Fenerbahçe
NBA
00h00Le futur de Giannis Antetokounmpo se dévoile : son frère Thanasis laisse un indice crucial sur le futur du Greek Freak
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
NBA 2k26 est attendu le 5 septembre 2025
NBA
00h00Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
1 / 0