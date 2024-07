Un début de recrutement très NBA pour l’ASVEL, avec le combo-guard Shaquille Harrison

L’ASVEL a annoncé la signature du combo-guard américain Shaquille Harrison (1,93 m, 30 ans). Comme l’intérieur Admiral Schofield, il va connaître sa première expérience en Europe avec le club villeurbannais.

Welcome Mister Shaquille Harrison ! 🫡 Poste 1-2 américain (1m93, 30 ans) formé à l'université de Tulsa et passé par plusieurs franchises NBA, Shaquille Harrison rejoint LDLC ASVEL pour la saison prochaine ! Élu deux fois défenseur de l'année en G-League, Shaq amènera son…

Un fort défenseur, entre NBA et G-League depuis huit saisons

À l’image de la 2e recrue de l’intersaison 2024 de l’ASVEL, Shaquille Harrison a partagé sa carrière entre NBA et G-League jusqu’à maintenant. Non drafté en 2016 au sortir d’un cursus universitaire complet chez les Golden Hurricane de Tulsa (Oklahoma), ce poste 1-2 a d’abord dû faire ses armes dans l’antichambre de l’Association. Après deux saisons premières saisons professionnelles dans cette dernière, il avait su s’offrir plusieurs contrats NBA, aux Chicago Bulls notamment. Pendant deux saisons (2018 à 2020), il avait su produire en sortie de banc à Windy City, avec un peu plus de 6 points de moyenne inscrits en 112 matchs.

Mais mis à part quelques petits contrats dans cinq autres franchises (Utah Jazz, Denver Nuggets, Brooklyn Nets, Portland Trail Blazers et Memphis Grizzlies), Shaquille Harrison a principalement passé son temps en G-League. Une division dans laquelle il a souvent produit, à l’image de son dernier exercice avec les South Bay Lakers, pour être élu meilleur défenseur de l’année une seconde fois dans sa carrière (après 2022). Avec la franchise affiliée à celle de LeBron James, il tournait à 14,2 points, 6 rebonds et 6,5 passes décisives en 33 minutes de jeu en moyenne cette saison.

Athlétique, doté d’une bonne vision de jeu, ce joueur gaucher apportera notamment sa défense au relais de Paris Lee. L’ASVEL va en tout cas espérer que ce choix se révélera davantage payant que celui de Frank Jackson cette saison, qui avait quitté les bords du Rhône avec l’arrivée de Gianmarco Pozzecco début novembre 2023.