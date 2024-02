Un duel Lessort/Fall en Grèce, un autre entre Francisco et Dadiet : le recap’ des finales des Coupes de mi-saison

Alors qu’en France la finale de la Leaders Cup opposera deux clubs de l’Île-de-France, Paris et Nanterre, pour un derby inédit dans cette compétition, la Copa del Rey a elle programmé une affiche plus habituelle entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Tour d’horizon des autres finales – encore à disputer ou déjà jouées – des tournois de mi-saison européen.

Espagne

Le Real Madrid et le FC Barcelone ont respectivement marché sur Valence (95-76) et Tenerife (108-76) en demi-finales de la Leaders Cup ce samedi 17 février à Malaga. Tous deux absents de la finale en 2023, ils se retrouveront à ce stade de la compétition ce dimanche à 18h30. Une rencontre à suivre en direct sur les chaînes YouTube et Twitch de First Team.

REAL MADRID – FC BARCELONA EN FINALE 🏆 La grande finale de la #CopaDelRey sera à retrouver gratuitement sur notre chaîne YouTube ce soir à 18h30 ! 🔥 🎙 Le match sera commenté par @justbeliketom et Thomas Larrouquis ! pic.twitter.com/YU6W3ZOlBo — First Team (@FirstTeam101) February 18, 2024

Grèce

Comme en Espagne, ce sont les deux gros du basketball grec qui se sont qualifiés pour la finale de la Coupe de Grèce à Heraklion, en Crète. En s’appuyant sur son pivot français Moustapha Fall (11 points à 5/5 aux tirs, 6 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre pour 17 d’évaluation), l’Olympiakos a écarté le Promitheas Patras (91-77). Les joueurs du Pirée retrouveront leurs voisins du Panathinaikos Athènes qui ont battu l’Aris Salonique (76-65) avec 6 points et 5 rebonds en 9 minutes de Mathias Lessort.

Turquie

Deux autres écuries d’EuroLeague s’affronteront ce dimanche finale de la Coupe de Turquie. Le Fenerbahçe Istanbul d’Amine Noua sera opposé à l’Anadolu Efes Istanbul de Rodrigue Beaubois à Konya.

Allemagne

Lors du Top 4 à Munich, le Bayern n’a eu aucun mal à se défaire du club voisin de Bamberg (81-62) en demi-finales. Sylvain Francisco a marqué 9 points à 3/8 aux tirs (dont 1/6 à 3-points) en 15 minutes. Il retrouvera Pacôme Dadiet (2 rebonds en 8 minutes) en finale ce dimanche à 14h puisque Ulm a sorti l’ALBA Berlin (87-79) dans l’autre demi-finale. Noa Essengue n’est plus pas présent car il participe durant tout le week-end au Basketball Without Borders (BWB) Global camp.

Italie

Milan sera le grand favori du Final 8 en Italie suite à l’élimination de la Virtus Bologne. L’équipe d’Ettore Messina a largement dominé Venise (100-77) en demi-finales alors que Naples a eu besoin de jouer une prolongation pour sortir Reggio d’Emilie (87-78) à Torino.

Serbie

L’Étoile Rouge a battu le Partizan Belgrade en finale à Nis. Milos Teodosic a régné sur la rencontre (16 points à 3/5 à 3-points, 5 rebonds et 5 passes décisives pour 27 d’évaluation).

Lituanie

Depuis la mise en place de la Coupe nationale, le Zalgiris Kaunas n’a jamais manqué la finale. Tombeur de Siauliai (87-77) en demi-finales, ils affronteront le KK Lietkabelis en finale. En s’appuyant sur l’ancien pivot de Blois Djordje Gagic (31 points et 10 rebonds), le club de Panevėžys a sorti le Rytas Vilnius (94-86).

Et aussi…

En Tchéquie, c’est l’USK Prague du Français Frank Kuhn qui a remporté la Coupe nationale ce vendredi. En Pologne, Loren Jackson (24 points) a mené sa nouvelle équipe, de Legia Varsovie, en finale de la Coupe nationale. En demi-finales, ils ont battu Trefl Sopot (96-81) et Aaron Best (15 points). Ils retrouveront ce dimanche Ostrow qui a dominé l’Anwil Wloclawek 94 à 85 malgré les 30 points de l’ex-Limougeaud Tomas Kyzlink. Enfin, en Slovénie Alen Omic (16 points) a été élu MVP de la finale de la Coupe de Slovénie lors de la finale gagnée de justesse par le Cedevita Olimpija contre Krka (87-86).