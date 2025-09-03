Un joueur majeur d’ELITE 2 participe à la présaison du Paris Basketball

En mars dernier, Michael Oguine (1,88 m, 28 ans) avait surpris la Chorale de Roanne en demandant à quitter le club pour découvrir la première division polonaise. En six matches avec Gliwice, il avait immédiatement brillé offensivement, tournant à 18,3 points à 49,4% de réussite aux tirs, 3,3 rebonds et 3 passes décisives en moins de 30 minutes de jeu.

De la Pro B à la Pologne

Arrivé en France en 2020, Oguine avait multiplié les expériences dans l’antichambre de l’élite : Souffelweyersheim, Saint-Chamond, Denain puis Pau-Lacq-Orthez et Roanne. Avec son énergie et sa capacité de percussion, le Californien s’était imposé comme une référence de la division. Mais en mars dernier, son choix de quitter Roanne en plein championnat avait surpris la direction ligérienne. « Nous avons été déçus et surpris de cette demande de départ, mais par rapport à son engagement exemplaire, nous avons accepté », expliquait alors le directeur général Bertrand Rodamel dans Le Progrès.

Une parenthèse parisienne en attendant mieux

Désormais libre de tout contrat, Michael Oguine prépare la suite de sa carrière en s’entraînant avec le Paris Basketball. Pour le moment, aucune offre pour la saison 2025-2026 n’a convenu à l’Américano-Nigérian, et cette opportunité lui permet de se maintenir au rythme d’un effectif de Betclic ELITE et d’EuroLeague. Un tremplin idéal pour retrouver rapidement une équipe, que ce soit en France ou ailleurs en Europe.