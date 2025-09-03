Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Un joueur majeur d’ELITE 2 participe à la présaison du Paris Basketball

ELITE 2 - Figure de la Pro B (désormais ELITE 2) ces dernières saisons, Michael Oguine est actuellement sans contrat. Après une pige remarquée en Pologne au printemps, l’arrière californien s’entraîne avec le Paris Basketball pour rester en forme.
|
00h00
Résumé
Écouter
Un joueur majeur d’ELITE 2 participe à la présaison du Paris Basketball

Michael Oguine a joué à Roanne jusqu’en mars

Crédit photo : SCABB / Laurent Peigue

En mars dernier, Michael Oguine (1,88 m, 28 ans) avait surpris la Chorale de Roanne en demandant à quitter le club pour découvrir la première division polonaise. En six matches avec Gliwice, il avait immédiatement brillé offensivement, tournant à 18,3 points à 49,4% de réussite aux tirs, 3,3 rebonds et 3 passes décisives en moins de 30 minutes de jeu.

De la Pro B à la Pologne

Arrivé en France en 2020, Oguine avait multiplié les expériences dans l’antichambre de l’élite : Souffelweyersheim, Saint-Chamond, Denain puis Pau-Lacq-Orthez et Roanne. Avec son énergie et sa capacité de percussion, le Californien s’était imposé comme une référence de la division. Mais en mars dernier, son choix de quitter Roanne en plein championnat avait surpris la direction ligérienne. « Nous avons été déçus et surpris de cette demande de départ, mais par rapport à son engagement exemplaire, nous avons accepté », expliquait alors le directeur général Bertrand Rodamel dans Le Progrès.

Une parenthèse parisienne en attendant mieux

Désormais libre de tout contrat, Michael Oguine prépare la suite de sa carrière en s’entraînant avec le Paris Basketball. Pour le moment, aucune offre pour la saison 2025-2026 n’a convenu à l’Américano-Nigérian, et cette opportunité lui permet de se maintenir au rythme d’un effectif de Betclic ELITE et d’EuroLeague. Un tremplin idéal pour retrouver rapidement une équipe, que ce soit en France ou ailleurs en Europe.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroLeague
00h00Futur retraité avec l’Italie, Danilo Gallinari garde la porte ouverte à un retour en club en Europe
Michael Oguine a joué à Roanne jusqu'en mars
Betclic ELITE
00h00Un joueur majeur d’ELITE 2 participe à la présaison du Paris Basketball
EuroBasket
00h00La Lettonie égale un record historique et terrasse la Tchéquie, éliminée sans la moindre victoire à l’EuroBasket
EuroBasket
00h00« J’avais tellement d’espoir qu’Alex Sarr revienne » : Guerschon Yabusele et la séquence de la conférence de presse
EuroBasket
00h00La Lituanie renverse la Suède au terme d’un match âpre entre qualifiés pour la phase finale
EuroLeague
00h00Champion d’EuroLeague en titre, Fenerbahçe se renforce avec un joueur de NBA G-League
EuroBasket
00h00Le Portugal rentre dans l’histoire : première qualification pour la phase à élimination directe de l’EuroBasket !
EuroBasket
00h00Sylvain Francisco a reçu plus de 3 000 messages racistes : « C’est inadmissible, je vais en parler jusqu’au bout ! »
Alexandre Sarr seul sur le banc de touche avant France - Pologne, pendant la marseillaise
EuroBasket
00h00ITW Alexandre Sarr, un forfait mais un désir pour l’avenir : « Ça donne vraiment envie de faire partie du groupe »
EuroBasket
00h00Nikola Vučević annonce sa retraite internationale avec le Monténégro, éliminé de l’EuroBasket
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Michael Jordan et la NBA pleurent la disparition d’une légende du basket, un Hall of Famer qui a changé l’image de la Ligue à tout jamais
NBA
00h00Des dizaines de millions de dollars de fraude : une superstar NBA dans la tourmente après d’étonnantes révélations !
champion nba fenerbahçe
NBA
00h00Un champion NBA 2020 serait en route vers Fenerbahçe
NBA
00h00Le futur de Giannis Antetokounmpo se dévoile : son frère Thanasis laisse un indice crucial sur le futur du Greek Freak
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
NBA 2k26 est attendu le 5 septembre 2025
NBA
00h00Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
1 / 0