Un joueur nantais dans le viseur de La Rochelle pour 2026-2027
Après une première recrue à l’intérieur, un nouveau nom apparaît dans les pistes du club pour 2026-2027…
La Rochelle continue d’anticiper son recrutement pour la saison prochaine. Après avoir déjà sécurisé la venue d’Alexis Yetna, le club charentais explore d’autres pistes dans le secteur intérieur, dont celle menant à David Gassaud (2,00 m, 24 ans).
Un profil en progression entre N1 et Pro B
Selon les informations de Sud-Ouest, David Gassaud figure sur la short list rochelaise en vue de l’exercice 2026-2027. L’ailier fort a construit son début de carrière entre Nationale 1 et Pro B.
Il a ainsi alterné entre Rouen en Pro B et NM1 entre 2019 et 2024 et Vitré (N1 en 2024-2025) avant de rejoindre Nantes l’année dernière avec un contrat de deux ans sur la table. Une trajectoire qui témoigne d’un joueur capable de s’adapter à différents niveaux tout en continuant à se développer.
Une saison solide à Nantes
Sous les couleurs de l’Hermine, David Gassaud affiche des statistiques intéressantes dans un rôle de rotation : 8,6 points et 2,9 rebonds pour une évaluation de 8 en 19 minutes de moyenne.
Sous contrat jusqu’en 2027 avec le NBH, sa situation contractuelle sera un élément à prendre en compte dans les discussions éventuelles. Mais son profil, mêlant efficacité et capacité à jouer des deux côtés du terrain, correspond aux besoins d’un Stade Rochelais Basket en quête de densité intérieure.
Anecdote intéressante, il a effectué son record de points cette saison … face à La Rochelle il y a quelques jours avec ses 24 unités.
La Rochelle avance vite
Avec l’ajout déjà acté d’Alexis Yetna et cet intérêt pour David Gassaud, La Rochelle montre sa volonté de renforcer rapidement sa raquette. Le club d’Élite 2 semble vouloir construire un secteur intérieur solide et complémentaire pour franchir un cap la saison prochaine.
A coté de cela, le Stade Rochelais avance vite, le club maritime suivrait aussi Seydou Ndiaye, arrière-ailier de l’Élan béarnais, tandis qu’une prolongation de Germain Castano serait envisagée à moyen terme.
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