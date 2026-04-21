La Rochelle continue d’anticiper son recrutement pour la saison prochaine. Après avoir déjà sécurisé la venue d’Alexis Yetna, le club charentais explore d’autres pistes dans le secteur intérieur, dont celle menant à David Gassaud (2,00 m, 24 ans).

Un profil en progression entre N1 et Pro B

Selon les informations de Sud-Ouest, David Gassaud figure sur la short list rochelaise en vue de l’exercice 2026-2027. L’ailier fort a construit son début de carrière entre Nationale 1 et Pro B.

Il a ainsi alterné entre Rouen en Pro B et NM1 entre 2019 et 2024 et Vitré (N1 en 2024-2025) avant de rejoindre Nantes l’année dernière avec un contrat de deux ans sur la table. Une trajectoire qui témoigne d’un joueur capable de s’adapter à différents niveaux tout en continuant à se développer.

Une saison solide à Nantes

Sous les couleurs de l’Hermine, David Gassaud affiche des statistiques intéressantes dans un rôle de rotation : 8,6 points et 2,9 rebonds pour une évaluation de 8 en 19 minutes de moyenne.

Sous contrat jusqu’en 2027 avec le NBH, sa situation contractuelle sera un élément à prendre en compte dans les discussions éventuelles. Mais son profil, mêlant efficacité et capacité à jouer des deux côtés du terrain, correspond aux besoins d’un Stade Rochelais Basket en quête de densité intérieure.

Anecdote intéressante, il a effectué son record de points cette saison … face à La Rochelle il y a quelques jours avec ses 24 unités.

PROFIL JOUEUR David GASSAUD Poste(s): Ailier Fort Taille: 200 cm Âge: 24 ans (02/07/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 8,6 #115 REB 2,9 #133 PD 0,7 #219

La Rochelle avance vite

Avec l’ajout déjà acté d’Alexis Yetna et cet intérêt pour David Gassaud, La Rochelle montre sa volonté de renforcer rapidement sa raquette. Le club d’Élite 2 semble vouloir construire un secteur intérieur solide et complémentaire pour franchir un cap la saison prochaine.

A coté de cela, le Stade Rochelais avance vite, le club maritime suivrait aussi Seydou Ndiaye, arrière-ailier de l’Élan béarnais, tandis qu’une prolongation de Germain Castano serait envisagée à moyen terme.