Un micro placé sur les entraîneurs lors du derby Cholet – Le Mans

Comme cela avait déjà été le cas avec Paul Lacombe plus tôt dans la saison, le diffuseur DAZN va sonoriser des acteurs du derby de ce samedi soir entre Le Mans et Cholet. Les deux entraîneurs, Fabrice Lefrançois et Guillaume Vizade, seront mis sur écoute pendant la rencontre.