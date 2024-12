Un vilain 0/10 aux tirs pour Bilal Coulibaly et une nouvelle rouste pour Washington

La soirée NBA n’a pas été très positive ce jeudi 5 décembre. En plus de Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans), forfait contre Chicago car touché au dos, Tidjane Salaün (2,05 m, 19 ans) est sorti après une entorse de la cheville au bout de 2 minutes de jeu contre New York. Et les Hornets ont largement perdu chez les Knicks (125-101) de Pacôme Dadiet (qui n’était pas sur la feuille match). Moussa Diabaté (2,08 m, 22 ans) a vu son temps de jeu fortement diminuer avec le retour de Nick Richards et Mark Williams. Il a tout de même pu cumuler 4 points et 3 rebonds en 16 minutes.

C’est déjà la 16e défaite en 22 matches pour Charlotte. Mais les Washington Wizards font pire. Ce jeudi, ils ont enregistré leur 18e défaite en 20 matches. Et quelle défaite ! Ils ont terminé à -36 à domicile contre Dallas (101-137). Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) s’est fait attaquer par les Mavericks. S’il a réalisé une action à 2 contres – en plus de ses 11 points à 5/10 aux tirs et 8 rebonds en 27 minutes -, cela n’a pas toujours été simple pour tenir ses vis à vis.

Heck of a sequence by Alex Sarr here.

Shows his defensive prowess with two straight blocks over Dereck Lively II and PJ Washington. pic.twitter.com/pGniFEf340

