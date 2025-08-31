Une première défaite en préparation mais un public déjà nombreux : Saint-Quentin défait par Bruxelles

La ferveur autour du Saint-Quentin Basketball n’a pas faibli malgré la fin d’un cycle marquée par le départ de l’entraîneur Julien Mahé pour Nanterre 92. Ce samedi 30 août, le SQBB a disputé son deuxième match de présaison – après la victoire à Orchies (NM1) 100 à 79 – mais son premier à domicile. Pour l’occasion, les Picards ont accueilli les Belges de Bruxelles, coachés par Serge Crèvecoeur (ex-Pau, BCM et Le Portel). Privés de Loic Schwartz – à l’EuroBasket avec la Belgique – et de Jean-Philippe Dally, ils ont perdu 83 à 79 devant un public déjà venu en nombre.

Le Français Jared Ambrose domine la raquette du SQBB

Largement devant après un quart-temps (21-11), Saint-Quentin a vu son adversaire du jour recoller par la suite. Mais que ce soit à la fin des deuxième et troisième quart-temps, le SQBB est resté devant (41-39 ; 59-56). C’est finalement lors de l’ultime période que les Bruxellois ont pris l’avantage, grâce notamment au double-double du jeune pivot français Jared Ambrose (15 points à 6/11 aux tirs et 10 rebonds pour 22 d’évaluation).

Du côté de Saint-Quentin, si l’adresse à 3-points a manqué (9/30), les recrues Liam O’Reilly (23 points à 6/10, 3 rebonds, 5 passes décisives, 5 fautes provoquées et 2 interceptions pour 23 d’évaluation en 25 minutes) et Jordan Caroline (18 points à 5/11, 6 rebonds, 2 passes et 10 fautes provoquées pour 15 d’évaluation en 27 minutes) ont montré de belles choses.