Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Présaison

Une première défaite en préparation mais un public déjà nombreux : Saint-Quentin défait par Bruxelles

Présaison - Le Saint-Quentin Basketball (SQBB) a perdu contre Bruxelles (79-83) ce samedi en préparation mais a déjà réuni un public nombreux à Pierre-Ratte.
|
00h00
Résumé
Écouter
Une première défaite en préparation mais un public déjà nombreux : Saint-Quentin défait par Bruxelles

Nick Johnson a manqué d’adresse dans la défaite de Saint-Quentin en présaison contre Bruxelles

Crédit photo : SQBB

La ferveur autour du Saint-Quentin Basketball n’a pas faibli malgré la fin d’un cycle marquée par le départ de l’entraîneur Julien Mahé pour Nanterre 92. Ce samedi 30 août, le SQBB a disputé son deuxième match de présaison – après la victoire à Orchies (NM1) 100 à 79 – mais son premier à domicile. Pour l’occasion, les Picards ont accueilli les Belges de Bruxelles, coachés par Serge Crèvecoeur (ex-Pau, BCM et Le Portel). Privés de Loic Schwartz – à l’EuroBasket avec la Belgique – et de Jean-Philippe Dally, ils ont perdu 83 à 79 devant un public déjà venu en nombre.

Le Français Jared Ambrose domine la raquette du SQBB

Largement devant après un quart-temps (21-11), Saint-Quentin a vu son adversaire du jour recoller par la suite. Mais que ce soit à la fin des deuxième et troisième quart-temps, le SQBB est resté devant (41-39 ; 59-56). C’est finalement lors de l’ultime période que les Bruxellois ont pris l’avantage, grâce notamment au double-double du jeune pivot français Jared Ambrose (15 points à 6/11 aux tirs et 10 rebonds pour 22 d’évaluation).

Du côté de Saint-Quentin, si l’adresse à 3-points a manqué (9/30), les recrues Liam O’Reilly (23 points à 6/10, 3 rebonds, 5 passes décisives, 5 fautes provoquées et 2 interceptions pour 23 d’évaluation en 25 minutes) et Jordan Caroline (18 points à 5/11, 6 rebonds, 2 passes et 10 fautes provoquées pour 15 d’évaluation en 27 minutes) ont montré de belles choses.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Bruxelles
Bruxelles
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
BeBasket
EuroBasket
00h00Où regarder France – Israël gratuitement ce dimanche 31 août ?
Nick Johnson a manqué d'adresse dans la défaite de Saint-Quentin en présaison contre Bruxelles
Betclic ELITE
00h00Une première défaite en préparation mais un public déjà nombreux : Saint-Quentin défait par Bruxelles
WNBA
00h00Janelle Salaün et Carla Leite cartonnent : le festival des basketteuses françaises en WNBA continue
Personnage de l'ombre mais pièce centrale du basket normand, à Mondeville puis Caen, Thierry Godfroy s'en est allé
ELITE 2
00h00Décès de Thierry Godfroy : le basket normand perd un de ses piliers
sylvain francisco racisme
EuroBasket
00h00Sylvain Francisco cible d’une vague de racisme sur les réseaux sociaux après France – Slovénie
Alexandre Sarr ne jouera pas contre Israël
EuroBasket
00h00Alexandre Sarr, victime d’une alerte musculaire, ne jouera pas contre Israël
audience france slovénie
EuroBasket
00h00France – Slovénie : un pic d’audience à 900 000 téléspectateurs pour TF1 à l’EuroBasket
EuroBasket
00h00Basket – L’incroyable actualité du samedi 30 août
EuroBasket
00h00La Serbie perd son lieutenant : Bogdan Bogdanović forfait pour le reste de l’EuroBasket
americup team usa canada
AmeriCup
00h00Une remontada historique, un départ catastrophique : Team USA et le Canada ne gagneront pas l’AmeriCup !
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
NBA 2k26 est attendu le 5 septembre 2025
NBA
00h00Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
1 / 0