Une recrue à Tarbes, mais un sentiment d’injustice après la décision du CNOSF : « On empêche les gens de travailler ! »

Ce mercredi marquera la fin de l’un des épisodes les plus obscurs de la saison de LFB : le report du match Charleville-Mézières – Tarbes, en raison de la blessure de trois Tarbaises en équipe de France (Marie-Paule Foppossi, Carla Leite et Dominique Malonga), une décision fédérale largement contestée par les autres clubs. Mais le CNOSF a désavoué la FFBB et a finalement ordonné la tenue de la rencontre ce mercredi, sans les trois internationales du TGB !

« On nous prive de trois joueuses internationales mercredi », fulmine l’entraîneur François Gomez dans les colonnes de La Nouvelle République des Pyrénées. « C’est une sanction contre les joueuses. Je ne comprends pas qu’on prive les joueuses de faire leur métier, leur travail. On empêche les gens de travailler pour une raison qui ne leur appartient pas. Elles sont sanctionnées alors qu’elles n’ont commis aucune faute. Aller à Charleville avec une équipe amputée de trois joueuses, trois joueuses internationales, c’est plus la même histoire. Ce serait dommage qu’on perde la dynamique de notre série sur un événement comme ça. On va faire avec. »

Florencia Chagas en prêt

En revanche, le CNOSF a autorisé les deux recrues ardennaises, Agnes Studer et Ziomara Morrison, à participer à la rencontre ce mercredi. Et du coup, il en sera de même pour la nouvelle arrivée au TGB, une signature officialisée ce mercredi midi : Florencia Chagas (1,80 m, 22 ans), une arrière italo-argentine prêtée par Schio. En manque de temps de jeu au sein de l’équipe transalpine (6 apparitions en EuroLeague, à cinq minutes de moyenne), elle vient chercher des responsabilités à Tarbes. Internationale argentine de 3×3, elle a été draftée en 31e position par Indiana en 2021.

Ce transfert a notamment été rendu possible par l’entremise… d’Isabelle Yacoubou. « Le club tarbais étant réputé pour faire jouer et rapidement émerger les jeunes talents grâce à son coach François Gomez, le président de Schio n’a pas hésité à contacter Isabelle Yacoubou avec qui il a gardé d’excellentes relations », écrit le TGB. « En effet, la capitaine du TGB, n’est pas étrangère à ce transfert, elle, qui avait gagné avec Schio trois titres de champion d’Italie. »